海軍違紀連環爆3／保防軍紀頻掉漆 遭爆包庇海軍反潛航指部回應了

吹哨者呼籲國防部與海軍司令部（圖）立即啟動調查，懲處失職人員。

海軍反潛航空指揮部近期遭爆三起離譜飛安爭議，包括飛官待命時違規喝酒、手術後為了獎金冒險飛行、飛行時跑到機身後方如廁。事實上，海軍反潛航空指揮部升格前就出過包。二○一九年，該單位七○一作戰隊林姓飛官，擔任蘇澳海域警戒勤務時，擅離職守三天，跑去花蓮充當隊長的司機、載隊長跑攤，後來又因和妻子吵架，酒後持刀赴岳父家鬧事，打傷岳父、毀損車輛，遭警方依《社會秩序維護法》送辦。

長官獲報後，竟未依規定停止林姓飛官的勤務，讓他爽領60萬元飛行獎金，甚至打算將他提報為九三軍人節的楷模，讓同袍氣憤不已。投訴官兵指控，依照相關規定，林言行不檢必須停飛，還須列入考核，經相關程序審核無虞之後，才能夠繼續飛行，但長官們對於他的違紀行為卻視若無睹，事後還濫權包庇，導致許多同僚不服，認為應該追究行政責任。

另外，前年12月，一名上尉偵潛官參加任務提示會議時，違規攜帶手機進入會場被抓包，遭記過一次。由於海軍反潛航空大隊任務機敏，對智慧型手機管制嚴格，開會前，議事人員還要依規定宣讀保防作為，沒想到這名偵潛官卻知法犯法，被懲處後還提行政訴訟，主張記過違反比例原則，應該撤銷。法院審理後，認為會議召開前有宣讀保密規定，且當天有說明敵情資料、任務編組等機密訊息，偵潛官的行為明確違反國軍保防規定，部隊處分前也給偵潛官說明機會，判他敗訴。

針對海軍反潛航空指揮部三起離譜的飛安爭議，吹哨者呼籲國防部與海軍司令部立即啟動調查、懲處失職人員，避免軍紀渙散，釀成重大事故。

針對三起飛安爭議，海軍司令部表示，將依規定派遣調查小組前往事發單位進行調查，若有進一步訊息，會再對外說明。

