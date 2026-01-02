「海軍阿信」參謀總長梅家樹任期將屆 鄭榮豐接任呼聲高

解放軍剛結束歷年對台威脅最高的「正義使命2025」圍台軍演，卻傳出參謀總掌梅家樹即將換將的傳聞，引發朝野議論。實際上，依照規定，謀總長任期為兩年一任，可延長一年，因此梅家樹並非遭換將，而是因他在2023年5月上任後，任期即將在今年5月期滿，因此高層必須開始規畫下一任總長人事案。

根據軍方接班梯隊，過去參謀總長，都是由三軍司令中最資深者接任，且為求軍種平衡，因此依慣例進行三個軍種輪替。不過自從前總長沈一鳴因空難殉職後，歷經四任總長，均無空軍將領擔任。

廣告 廣告

但綜觀目前三軍司令，除了空軍司令鄭榮豐去年11月已任滿一年外，陸軍司令呂坤修至一月份才就任剛滿一年；海軍司令蔣正國才剛接任，因此依照年班與期別，鄭榮豐為不二人選。

梅家樹是否會如期在5月卸任，或提早交棒，目前層峰仍在考量當中。目前有傳聞指出，梅未來可望接替霍守業，任總統府戰略顧問並兼任國防安全研究院董事長。若鄭榮豐上將順利接任參謀總長，這也是賴清德總統上任後，任命的首位參謀總長。

梅家樹向來有「海軍阿信」之稱，也堪稱是歷任參謀總長中，面對最多次共軍圍台軍演的總長，在嚴峻的情勢下穩住台灣舵槳，獲得兩任總統蔡英文與賴清德高度信賴肯定。

至於軍政系統也將有高階將領人事異動。海軍出身的中科院院長李世強三月將屆齡退伍，由於李歷任戰規司長、中科院長，對國軍武器研發、戰略規畫，加上與美方熟悉，更為了延續推動台灣之盾計畫，因此高層有意繼續借重其長才，有望接任國防部軍備副部長，並晉升上將。至於現任軍備副部長鍾樹明轉任戰略顧問。

目前陸、海、空現職上將(排除戰略顧問)比例為「二、三、二」或「三、二、二」，若鍾樹明轉任戰略顧問、李世強接任軍備副部長晉升上將，未來將演變成「一、四、二」，恐造成軍種失衡，因此可能提名一席陸軍中將接任副參謀總長執行官並晉升上將，兼顧軍種上將人事平衡，至於陸軍誰有望會晉升，高層也納入考量當中。

【看原文連結】