海軍陸戰再傳憾事！ 中尉擊發槍械陳屍哨亭

海軍陸戰再傳命案。（示意圖／報系資料照）

海軍陸戰隊的一名女性官兵25日不明原因墜樓身亡，而海軍陸戰隊再傳出一名許姓中尉，於29日晚間7時許以檢查槍枝及彈藥名義為由，取得械彈結合後，在哨亭內發生擊發意外身亡。

海軍陸戰隊指揮部表示，所屬許姓中尉於29日約19時，以檢查槍枝及彈藥名義，取得械彈結合後，於哨亭內擊發身亡。單位於第一時間即封鎖現場，配合檢警調查，並同步聯繫家屬，檢派高階幹部協處。海軍陸戰隊對於同袍傷損深表哀痛，將全力配合調查、釐清肇因。

廣告 廣告

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台灣人拜月老竟不求桃花？ 韓國團參拜月老秒看到滿桌小卡笑瘋

IG限動竟是遺言！25歲重機網美聯結車下喪命 事故前限動曝光：希望別出事

帶台糖砂糖返日爆紅！ 日本蘋果糖老闆收到「特製25公斤砂糖抱枕」