中央社

海軍陸戰隊儀隊操槍女性隊員登場 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

海軍陸戰隊儀隊22日將在高雄新濱營區舉辦「民國114 年國防知性之旅」活動表演，圖為20日開放前海軍陸戰隊儀隊操槍表揚，圖中為女性隊員參與儀隊演出。

中央社記者王飛華攝 114年11月20日

海軍陸戰隊儀隊操槍女性隊員登場 海軍陸戰隊儀隊22日將在高雄新濱營區舉辦「民國 114 年國防知性之旅」活動表演，圖為20日開放前海 軍陸戰隊儀隊操槍表揚，圖中為女性隊員參與儀隊演 出。 中央社記者王飛華攝 114年11月20日
海軍陸戰隊儀隊操槍女性隊員登場 海軍陸戰隊儀隊22日將在高雄新濱營區舉辦「民國 114 年國防知性之旅」活動表演，圖為20日開放前海 軍陸戰隊儀隊操槍表揚，圖中為女性隊員參與儀隊演 出。 中央社記者王飛華攝 114年11月20日

其他人也在看

高市早苗挺台惹怒中國！矢板明夫曝日本民眾反應　勸賴清德「應出面表態」

高市早苗挺台惹怒中國！矢板明夫曝日本民眾反應　勸賴清德「應出面表態」

日本首相高市早苗近來針對「台灣有事」強硬表態，指出若台海發生衝突，日本自衛隊將可行使集體自衛，此番言論引發中國不滿，不僅中國駐大阪總領事薛劍放話「斬首」高市；日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰18日在北京磋商後，中國外交部亞洲司司長劉勁松更以雙手插口袋、態度輕蔑地送客，畫面在日本國內引發議論。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，如果中國是正常外交，對高市早......

風傳媒 ・ 14 小時前
不是王義川、林佳龍？民進黨桃園「出奇兵」　王世堅點名這戰將：非常適合

不是王義川、林佳龍？民進黨桃園「出奇兵」　王世堅點名這戰將：非常適合

民進黨2026桃園市長初選，總統府副祕書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰、外交部長林佳龍都被點名，近期更傳出立委王世堅都是可用的奇兵。對此，王世堅受訪時直言，能回到立法院這已經是最大光榮，這一點已經可以寫到祖譜裡面，「我不敢奢望」。不過他反而推薦綠營這戰將，強調「他很合適」。根據《上報》報導指出，有幕僚表示，民進黨在桃園市長選戰要出奇兵，「從從容容」......

風傳媒 ・ 23 小時前
高市早苗瞬間砸毀安倍晉三用心良苦之作

高市早苗瞬間砸毀安倍晉三用心良苦之作

日本首相高市早苗於11月7日在眾院預算委員會上之答辯時表示：若使用戰艦，並伴隨著武力行使，本人認為這毫無疑問是可能構成「存立危機事態（生存危機事態）」的案例。日本歷屆首相都避免明確表態，而高市是首位明確提及「臺灣有事」有可能構成存立危機事態的。高市此番言論立刻引起北京方面的極大反彈，日本與中國大陸間的緊張急速升溫。

奔騰思潮 ・ 5 小時前
中國全面抵日　他諷欺善怕惡：不敢抵制美國

中國全面抵日　他諷欺善怕惡：不敢抵制美國

[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗一席「台灣有事」言論，強調若台海發生衝突日本自衛隊可行使集體自衛權，讓中國氣炸跳腳，呼籲國人全面抵制赴日旅遊，此外後續發動實彈演習將展開經濟報復。對此綠委郭國...

今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
日中談判破裂！央視PO官員「手插口袋」輕蔑送客　日媒體人揭背後目的

日中談判破裂！央視PO官員「手插口袋」輕蔑送客　日媒體人揭背後目的

日本首相高市早苗「台灣有事說」引發中國不滿，不只駐大阪總領事薛劍嗆聲「斬首」，中國更罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。雙方緊張關係持續升溫，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰親自飛往中國磋商，但雙方未達共識，中國官媒更釋出中國外交部亞洲司長劉勁松「雙手插口袋送客」畫面，輕蔑態度引起譁然，日本媒體人三木慎一郎揭背後目的。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
67%認國民黨不反共 一國兩區「紅通通4人幫」效應曝光

67%認國民黨不反共 一國兩區「紅通通4人幫」效應曝光

論壇中心/綜合報導台灣民意基金會民調顯示，有近7成台灣民眾不同意國民黨是反共政黨！對此，民進黨新北市議員卓冠廷分析，國民黨不是一個鄭麗文的問題，國民黨的路線已經變成中國路線，而黃國昌帶領的民眾黨比藍還要藍、也嚇走了一堆柯文哲累積的中間選民，民進黨要緊抓這次機會，接住被藍白嚇跑的那群人。

民視 ・ 1 天前
小野田紀美警示應驗！中國不只禁海鮮　恢復和牛進口談判也喊卡

小野田紀美警示應驗！中國不只禁海鮮　恢復和牛進口談判也喊卡

日本與中國的經貿關係再度緊繃。中國政府不只禁觀光，今（19日）正式透過外交管道通知日本，將重新停止日本水產物輸入，理由表面上是「需評估福島處理水監測」，但日方普遍認為，此舉與高市早苗首相日前在國會提及「台灣有事可能構成存立危機事態」的答辯息息相關，疑似為報復性反制。

鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區　黃國昌急喊：「這些事」不退讓

民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區　黃國昌急喊：「這些事」不退讓

即時中心／黃于庭、李美妍報導國民黨主席鄭麗文上任後動作頻頻，先是參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象包含共諜吳石，黨內反對聲浪四起。不僅如此，副主席蕭旭岑、張榮恭先後率團訪中，均獲中國國台辦主任宋濤親自接見；蕭日前更直言，鄭的兩岸路線就是回歸「一中憲法」，當中包含「一國兩區」，其親中主張備受外界抨擊。對此，民眾黨主席黃國昌今（18）日回應，捍衛台灣自由、民主等，是們民眾黨不可能退讓的底線。蕭旭岑昨（17）日接受「中午來開匯」專訪，他指稱，目前任務就是協助鄭麗文黨務運作，而鄭的兩岸路線為回歸中華民國憲法這部「一中憲法」，跟前主席馬英九的路線並無不同。他又稱，只有回到「一國兩區」並捍衛「九二共識」，兩岸才能追求共同政治基礎。對此，黃國昌稱，民眾黨對於國家定位向來非常清楚，「中華民國主權屬於全體2300萬台灣人民」，捍衛台灣自由、民主、法治、人權的生活方式，是他們所堅持的原則，也是不可能退讓的底線。黃國昌也說，兩岸之間意見不一致或分歧，需要用最高智慧、最高誠意，本於善意相互多溝通，才能有效降低兩岸擦槍走火的風險，「我相信政府好好施政，讓人民可以過好日子，這是全體台灣人民共同心願」。原文出處：快新聞／民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區　黃國昌急喊：「這些事」不退讓 更多民視新聞報導「鄭黃會」僅剩一天！沈榮欽：與會人員不會太尊重黃、國民黨能讓得不多台東體中棒球場有錢修復了! 陳瑩.莊瑞雄成功爭取3千萬腸病毒肆虐小心了！國內新增1死亡　疾管署：病例數已達流行閾值

民視影音 ・ 1 天前
立場不變！日官房長官：不會收回台灣有事

立場不變！日官房長官：不會收回台灣有事

[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗稱「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態或可行使集體自衛權的敏感言論，引發中日兩國關係跌入谷底，外交高度緊張。日本內閣官房長官木原稔今（18日）重申，不會撤回台灣...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
日中吵進聯合國　北京：日本沒資格成「常任理事國」

日中吵進聯合國　北京：日本沒資格成「常任理事國」

日中緊張關係因日相高市早苗涉台言論持續升溫，北京打壓旅遊、留學往來，根據民間智庫試算，若狀況持續一年，日本經濟恐怕損失超過1.7兆日圓，相當台幣3400億。另外，才陸續解禁的日本水產，如今又因為福島核電廠處理水的疑慮，再次被中國列入黑名單。而雙邊外交局長級會議如同平行線，更牽扯出「送客擺拍」風波，日方抗議中方未經同意，突襲式開放媒體拍攝。北京當局更將戰火延伸至聯合國，痛批高市早苗破壞國際秩序，直指日本沒有資格要求成為安理會常任理事國。

TVBS新聞網 ・ 1 小時前
共同社：中方停止進口日本水產品　中國市場佔日出口量1/5

共同社：中方停止進口日本水產品　中國市場佔日出口量1/5

日本首相高市早苗因「台灣有事」言論引起中國接二連三的「懲罰」措施。根據日本媒體報導，中方已通知日方，將暫停進口日本水產品。

太報 ・ 21 小時前
中國暫停進口日本水產品 林佳龍：關鍵時刻要支持日本 穩定局面

中國暫停進口日本水產品 林佳龍：關鍵時刻要支持日本 穩定局面

中國政府暫停辦理日本水產品進口手續，外交部長林佳龍今天（20日）表示，中國以經濟脅迫霸凌他國案例不勝枚舉，一切都武器化是不文明也不民主的做法，台灣在此關鍵時刻要支持日本、穩定局面，阻止中共的霸凌行為。

Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
俄羅斯說話了！批高市早苗涉台言論非常危險

俄羅斯說話了！批高市早苗涉台言論非常危險

[NOWnews今日新聞]中國與日本之間，因為高市早苗近期有關台灣的言論，關係持續惡化，中國並因此暫停進口日本水產品，取消2國關於出口牛肉的談判。中國的盟友俄羅斯也表示，日本應該深刻反省歷史、吸取二戰...

今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
鹿死誰手？內參民調贏謝龍介30%以上 陳亭妃直言：趨勢沒有改變

鹿死誰手？內參民調贏謝龍介30%以上 陳亭妃直言：趨勢沒有改變

[Newtalk新聞] 民進黨2026年台南市長初選競爭激烈，民進黨立委林俊憲、陳亭妃兩強相爭，又時常爆出黨內互打爭議。對此，陳亭妃今（19）日直言，對不會黨內互打，黨內規則是對比式民調，她也透露內參民調贏過國民黨立委謝龍介30％以上。 民進黨立委陳亭妃今（19）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。 她表示，黨內規則是對比式民調，並非是跟黨內對手立委林俊憲做比較，而是她跟謝龍介比、林俊憲與謝龍介比。她透露，內參民調贏謝龍介30％以上，林俊憲也有領先謝，但比例相較之下，她與謝龍介的民調差距相較於林俊憲比謝龍介差距民調領先較多，就如同媒體之前所報導，趨勢並沒有改變。 陳亭妃也指出，她的支持者涵蓋中間選民、泛藍及泛綠選民，而深藍族群在對比民調中本就會支持謝龍介，「深藍當然不會支持我們」，但她強調真正勝負關鍵在於掌握中間選民的支持度。 她認為，民進黨若要在藍白合夾擊下保持競爭力，關鍵不是追逐民調，而是重新抓住基層真正的情感與信任，「不要再打高空，人民的感動才是決定勝負的力量」。 陳亭妃最後強調，民調固然重要，但她的選民基礎並非天上掉下來，而是靠長期

新頭殼 ・ 21 小時前
路透曝川普可能暫緩課徵晶片關稅「避免激怒中國加劇美中貿易戰」

路透曝川普可能暫緩課徵晶片關稅「避免激怒中國加劇美中貿易戰」

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）先前預告將對所有輸美晶片、半導體課徵100%關稅，若廠商願意承諾在美設廠或正在美國設廠，則可免課關稅。不過，這項關稅計畫如今可能暫不實施。路透社引述消息人士說法指稱，政府官員近日向相關產業及利益團體透露了這一態度，顯示美方對貿易政策的考量正趨向謹慎，以避免加劇與中國的緊張局勢。 根據路透社報導，多名知情人士透露，川普政府在對進口半導體徵收高額關稅的問題上，正採取更為保守的策略。一名直接參與討論的消息來源表示，政府官員近期曾與業界交流，暗示暫時不會立刻採取行動。另一名消息人士指出，這一政策背後的考量是避免激怒中國，尤其是在貿易和高科技領域的敏感時刻。 此外，兩名熟悉內情的官員強調，川普團隊在這一問題上面臨多方壓力，特別是來自美國企業和外交層面的擔憂。如果貿易摩擦升級，可能引發中國採取報復措施，不僅影響稀土供應，也可能對全球半導體市場造成巨大衝擊。相關內幕此前未曾被公開披露。 儘管如此，消息人士也提醒，川普政府尚未完全排除徵收關稅的可能性。一旦政策落地，進口半導體可能面臨高達100%的稅率，而在美國設廠或承諾投資的企業則可獲得

新頭殼 ・ 3 小時前
藍白主席會面 「藍加白」是台灣主流 最新的民意

藍白主席會面 「藍加白」是台灣主流 最新的民意

(記者蕭文彥台北報導)中國國民黨主席鄭麗文與台灣民眾黨主席黃國昌今(19)日共同出席「以行動、顧台灣」高峰會談。針對國會監督、改革落實、政黨合作模式與未來選戰布局等議題，廣泛交換意見。鄭麗文主席期...

自立晚報 ・ 7 小時前
高市早苗「台灣有事」言論惹中國全面抵制　郭國文酸中國：欺善怕惡

高市早苗「台灣有事」言論惹中國全面抵制　郭國文酸中國：欺善怕惡

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，強調若台海發生衝突日本自衛隊可行使集體自衛權，讓中國氣炸跳腳，祭出各種抵制手段，並持續引爆中日外交風波。對此，民進黨立委郭國文今（19）日表示，台灣早就習慣中共的文攻武嚇，而一模一樣的手段，中共正在對日本上演中。他並嗆聲中國，在美國總統川普稱中國侵台將轟炸北京之際，中共卻不敢用同樣的惡質手段回應，徹底凸顯本質。

三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
青鳥炸鍋！萬人網路投票「歷任總統誰最貪？」33%指賴清德

青鳥炸鍋！萬人網路投票「歷任總統誰最貪？」33%指賴清德

臉書粉專「不禮貌鄉民團」昨（17）日又發起網路投票，問最近30年內的5位總統李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文、賴清德比較起來，哪一位最讓人失望？哪一位最貪？結果大多數網友都認為是賴清德。

中天新聞網 ・ 1 天前
在野黨魁峰會 組2026團隊

在野黨魁峰會 組2026團隊

藍白黨魁高峰會19日登場，雙方同意兩黨智庫對接、最晚明年3月談定2026年大選協調提名機制。國民黨主席鄭麗文坦言，「藍加白」是台灣最新主流民意，並宣示若黨內有人惡意破壞，未經機制勝出，卻執意參選，國民黨將以黨紀處分。已表態參選新北市長的民眾黨主席黃國昌釋出善意，強調「若男主角不是我，不必擔心我會扯後腿」，屆時他一定全力輔選。

中時新聞網 ・ 8 小時前
不去日本玩了！中國為面子而戰　高市早苗不退讓　台灣有事引爆中日緊張　四川艦、福建艦入列威嚇美日　北京報復日本觀光影視　台積電老臣跳槽英特爾惹議｜全球聊天室｜#鏡新聞

不去日本玩了！中國為面子而戰　高市早苗不退讓　台灣有事引爆中日緊張　四川艦、福建艦入列威嚇美日　北京報復日本觀光影視　台積電老臣跳槽英特爾惹議｜全球聊天室｜#鏡新聞

5:24 日外交特使赴中　遭無禮對待 6:55 四川號入列　美急研六代戰機 9:36 有鬼！台積電老臣跳槽英特爾 ◎日本首相高市早苗答詢時一番與台海相關的言論，竟點燃北京怒火，甚至導致中日關係建交53年來新低點。這次的衝突，會不會讓2012 年釣魚島主權爭議所引發的反日浪潮再現？再一次造成日本對中出口下跌？目前反日情緒已經衝擊日本觀光，中國赴日機票大規模取消，恐使日本全年觀光收入大減。 ◎同時，解放軍擴大在印太的軍事存在，進入「三航艦+1」時代，日方也高度戒備。而日韓同步提高國防預算，應對安全挑戰。在與中國的經貿往來與維護印太同盟之間，日本正努力取得平衡。 ◎聯合國安理會17日投票通過，由美國川普政府主導的「加薩20點和平計畫」，加薩走廊的停火協議將進入下一階段；接下來「國際維和部隊」有可能進駐，也將成立一個過渡性的行政機構。在加薩走廊內的哈瑪斯組織，則是已經回到加薩走廊內部，控制並維持秩序，以及打擊區域內的反對分子，不過因為社會秩序漸趨穩定，哈瑪斯在加薩的聲望有回升的趨勢。 《全球聊天室》播出時間 週一至週五2330-2400 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts

鏡新聞 ・ 1 天前