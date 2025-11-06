海軍陸戰隊役男入營報到 臺東軍服站叮嚀祝福

▲1141106陸戰隊新兵入營歡送。

【記者 朱達志／台東 報導】海軍陸戰隊1年期第829梯次及4個月期第117梯次軍事訓練役男今(6)日入營報到，臺東縣軍人服務站長曾仁政一早前往臺東火車站，向即將赴屏東龍泉營區入伍的役男，發放軍友服務卡，介紹軍人服務站服務項目，宣導服役期間注意事項及權益，並叮嚀入營後應立即將部隊單位及幹部聯繫電話告知家屬報平安，以利家屬與部隊雙向聯繫，防止遭詐騙情事發生。

曾仁政除提醒役男需遵守部隊相關管教規定外，近來天氣早晚偏涼，日夜溫差大，一定要注意自身保暖措施，也叮囑要做好個人防疫工作，勤洗手，多喝水，注意身體保健；此外，在訓練時如遇身體不適，要立即向幹部反應，遇有任何疑難問題，可隨時向軍人服務站反映尋求協助，臨行前與役男一起合影加油打氣，並祝福平安結訓。（照片記者朱達志翻攝）