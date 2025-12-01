海軍陸戰隊斥資1億買新橡皮艇 要具備「空投吊掛模組」

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍陸戰隊為強化偵蒐能力，計畫引進更多的新型橡皮艇擴充能量，根據政府採購網的公開閱覽專區顯示，陸戰隊計畫斥資1.04億餘元，籌購「橡皮艇成套系統」，除了購買47艘橡皮艇、94組舷外機，還將採購空投吊掛模組、導航設備模組各47組，藉此可由艦艇、飛行載具吊掛佈放，確保運用彈性。

海軍陸戰隊官兵操作橡皮艇搶灘。(資料照，記者吳哲宇攝影)

海軍陸戰隊步兵目前操作CRRC突擊艇用於作戰，也就是加掛舷外機的橡皮艇，自其他兩棲艦艇轉乘後，迅速向灘岸挺進，進而達到突襲之效；不過，為補上災害搶救、海灘勘測，以及艦艇治海岸間運輸、應變作戰與戒護能力，海軍司令部明年起執行「兩棲偵搜橡皮艇成套系統」預算，將花3年的時間投入1億417萬9965元採購47套，明年、後年計畫各引進20套，最後7套將在2028年執行完畢。

廣告 廣告

國軍24日發布於政府採購網的公開閱覽資料，進一步揭露了橡皮艇規格與確切內容，據資料顯示，海軍陸戰隊計畫購入47艘橡皮艇、94組舷外機，還將採購空投吊掛模組、導航設備模組各47組，艇身外長4.6公尺以上、內長3.2公尺以上，空艇重量需在150公斤以下，並以聚酯纖維或尼龍纖維為主要材質。全案預算約1億417萬9965元。

據此資料，橡皮艇的船速在搭載2名乘員時，需達25節(46公里)以上，若是滿載8員，則需達20節(37公里)以上。若不含舷外機重量，最多可搭載8名以上武裝人員，以及乘載重量達1200公斤以上的海上機動，並且可耐蒲福4級以下風浪。

為了讓小艇能快速布署，這份公開閱覽資料顯示，橡皮艇若採高壓氣瓶快速充氣，可於3分鐘內將各氣室充滿。另一方面，為使艦艇可從海上、空中投放，公開閱覽資訊也明訂須滿足飛行載具、艦艇吊掛佈放條件；每艘艇上配賦2具舷外機，要有50P(含)以上馬力。

【看原文連結】

更多自由時報報導

禁日旅遊半個月！日本旅遊業1反應中國傻了

準備潛航的海鯤號並聯6台柴油機 梅復興：後續艦換MTU主機未定

中國女破壞大阪勝尾寺「台灣達摩陣」 老公制止無效畫面曝光

尼米茲號剛走... 美航艦「林肯號」打破歲修週期 悄然出港奔赴太平洋

