海軍陸戰隊第66旅赴關島訓練 台美聯合操演兵力擴大

海軍陸戰隊第66旅下轄第2步兵營，今年10月以全員、全裝方式搭乘海軍玉山號（1401號）船塢運輸艦，前往關島的美國陸戰隊基地進行為期1個月訓練。據傳兩國官兵曾進行聯合操演，由美國陸戰隊擔任防衛軍，海陸第2營則擔任攻擊軍的紅軍角色，今年規模已擴大至1個營的兵力，且為避免遭大陸的衛星偵照，受訓官兵與裝備下卸均在夜間進行。

配備肩射刺針防空飛彈的第66旅官兵，參加「漢光41號」演習。 (圖/軍聞社)

據《中國時報》報導，海陸第66旅負責大台北首都圈的衛戍作戰重責，在桃園市與台北市北投復興崗均部署兵力，並擔任國防部參謀本部的戰略預備隊，執行兩棲作戰、城鎮作戰和陸上防衛等任務。此次前往關島訓練的第2營駐防復興崗營區，是國軍精銳部隊，營上的第4連還曾獲得國軍模範團體的殊榮。

據了解，海陸每年都會派部隊前往關島與夏威夷的美軍基地受訓，規模由小至大，從班、排、連，再到營級以上規模。2021年海陸第99旅曾編成的1個加強排，約40名官兵赴關島，訓練科目除海上突擊登陸外，也包含空中突擊與城鎮作戰，並與美國陸戰隊進行小部隊的聯合操練，今年規模則擴大到1個營兵力。

位於關島的美國陸戰隊布拉茲營區。(圖/美國陸戰隊)

據透露，海陸此次赴關島訓練是依據代號「陸吼專案」的台美協訓進行，除了在關島陸戰隊基地外，還在北馬里亞納群島的天寧島進行實兵演練。另外傳出，為了避免海陸在關島卸載時遭大陸衛星偵照，受訓官兵與裝備下卸都選在夜間進行。

據了解，早年美軍協防台灣期間，美軍曾與國軍簽署「陸吼專案」等協訓計畫，由美軍指導我國海軍陸戰隊員如何執行兩棲聯合作戰，兩國斷交後，這項專案亦中斷，直到2017年才恢復小部隊性質的交流。除了我國軍方近年不斷派出海陸小規模兵力赴美國本土及關島等軍事基地受訓外，美方也會派出現役資深教官來台指導作戰訓練，但軍方從未對外證實或評論。

參加「漢光41號」演習的第66旅官兵，以標槍飛彈守衛松山機場。 (圖/軍聞社)

今年初國防部發布一項決標公告，內容指出國防部駐美軍事代表團在今年1月2日與美國在台協會簽署一項合作案，由美國政府派員來台，為我國海軍部隊進行專案協訓，為期2年，金額是4988萬7240元，履約地點就在高雄左營。這項決標公告形同證實近年美軍現役軍官在台協訓國軍的傳聞。據透露，在台美軍人數現已有約數百人之多。

