海軍陸戰隊「戒護營」槍械不一樣！ 美國「軍援」M4A1步槍亮相
〔記者羅添斌／台北報導〕國防部為強化單兵戰力，今年至2028年將量產8.6萬枝國造T112新型步槍，目前已分批撥交給陸軍丶憲兵及全動署，但國軍地面部隊換裝槍械並不同調，眼尖的網友發現，專責為海軍反艦飛彈車組執行警戒與偵察任務的海軍陸戰隊「戒護營，官兵已換裝使用美製的M4A1步槍。
M4A1是美軍現役的標準制式步槍之一，設計初衷是為了提供一種更輕便、適合近距離戰鬥(CQB)且具備強大火力的武器。M4A1與標準M4(半自動、三發點放)不同，M4A1具備全自動射擊功能，機動性高，槍身短小、採用伸縮式槍托，非常適合城市戰、叢林戰及在車載/狹窄空間內使用。
M4A1目前廣泛配發於美國陸軍、特種部隊及全球多個國家的軍警單位。儘管美軍已開始採購如 XM7等新一代步槍，但M4A1憑藉其成熟的設計與高度模組化，依然是當前最主流的戰鬥武器之一。
據了解，海軍陸戰隊「戒護營」使用的美製M4A1步槍，並非向美採購而來，而是美國政府先前軍援我國的各式武器裝備中的一項，至於是只有「戒護營」官兵使用，還是海軍陸戰隊的全部官兵都已換裝，軍方並未做進一步的評論。
在國造T112新型步槍的換裝方面，需求單位是陸軍丶憲兵及全動署系統，國防部律定由陸軍司令部統籌辦理。根據國防部115年度預算書顯示，陸軍司令部自去年至117年(2028年)統籌編列81億656萬4千元預算，採購86114枝T112新型步槍，其中，陸軍計畫籌獲7萬3049枝。
T112是軍備局205廠在T91步槍的基礎上，所研發的新型戰鬥步槍，可使用5.56公厘步槍彈，外觀與T91步槍有部分相似之處。不過，T112步槍的槍管T91多出2吋(約5.08公分)，射擊精度也提升30％，槍管壽命則自6千發增至1萬發，對於單兵作戰的效益甚大。
更多自由時報報導
美售台逾百輛海馬士系統 梅復興：暗藏LBASM「陸基反艦飛彈」空間
台灣慷慨送索馬利蘭「這禮物」 索媒揭與中國1劣行截然不同
產線都移給F-35 2025年洛馬交機數破紀錄
台灣情義相挺買1水果 友邦搶攻逾2億市場嗨翻這樣說
其他人也在看
台灣邁入超高齡社會！台北市成最老城 2025年戶口資料出爐「全台日減277人」
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導內政部今（9）日公布2025年12月戶口資料，全台總人口數為2329萬9132人，與前一年同期相比，減少0.43%，少了10萬1088人，平...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
龍鋒組織架構重組 (圖)
龍鋒科技9日宣布，將受讓龍鋒企業分割特定部門相關營業與業務，龍鋒科技董事長特助陳智威（圖）表示，持續專注車燈售後維修件及改裝市場。中央社 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
里長籲續開發洲美平原 蔣萬安：積極與中央溝通 (圖)
台北市北投區8名里長呼籲市府規劃開發洲美平原，市長蔣萬安（後右）9日表示，市府先前將此處國土功能分區從農業區改為城鄉區，但未獲中央同意；他會堅定立場，積極與中央溝通、加強說明。中央社 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
郡都開發 114年12月營收222萬、年增35.14%
郡都開發(4402)12月營收資料(單位千元) 當月本年累計 營收2,21923,719 去年同期1,64218,414 增減5775,305 增減百分比35.14%28.81% 備註:訂單增加延伸閱讀：郡都開發董事會通過解除與郡和建設簽訂之高雄市楠梓區土地合建契約郡都開發 公告本公司董事會通過解除與關係人土地合建契約 資料來源-MoneyDJ理財網Moneydj理財網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
三大未來 114年12月營收1314萬、年減4.16%
三大未來(7761)12月營收資料(單位千元) 當月本年累計 營收13,141221,870 去年同期13,711112,263 增減-570109,607 增減百分比-4.16%97.63% 備註:產能增加延伸閱讀：三大未來 公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項三大未來 114年11月營收2052萬、年增46.98% 資料來源-MoneyDJ理財網Moneydj理財網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
威強電 114年12月營收6.48億、年增16.86%
威強電(3022)12月營收資料(單位千元) 當月本年累計 營收648,4876,513,043 去年同期554,9486,839,832 增減93,539-326,789 增減百分比16.86%-4.78% 延伸閱讀：上市認購(售)權證1/6彙總表上市認購(售)權證1/5彙總表 資料來源-MoneyDJ理財網Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《業績-電週邊》融程電12月營收為3.35億元，年增27.75%
【時報-快訊】融程電(3416)12月營收(單位:千元) 項目 12月營收 1-12月營收 114年度 334,867 3,630,896 113年同期 262,127 3,057,605 增減金額 72,740 573,291 增減(％) 27.75 18.75時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
五福 114年12月營收6.33億、年增18.40%
五福(2745)12月營收資料(單位千元) 當月本年累計 營收633,2598,760,096 去年同期534,8587,564,997 增減98,4011,195,099 增減百分比18.40%15.80% 延伸閱讀：五福國內第一次無擔保轉換公司債應募款約3.15億元已收足五福 公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債收足應募債款 資料來源-MoneyDJ理財網Moneydj理財網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
【公告】融程電 2025年12月合併營收3.35億元 年增27.75%
日期： 2026 年 01 月 08日上市公司：融程電(3416)單位：仟元 【公告】融程電 2025年12月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月334,867去年同期262,127增減金額72,740增減百分比27.75本年累計3,630,896去年累計3,057,605增減金額573,291增減百分比18.75中央社財經 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《業績-電週邊》上福12月營收為4.18億元，年減1.58%
【時報-快訊】上福(6128)12月營收(單位:千元) 項目 12月營收 1-12月營收 114年度 418,471 5,250,683 113年同期 425,191 5,510,051 增減金額 -6,720 -259,368 增減(％) -1.58 -4.71時報資訊 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
【公告】長盛 2025年12月合併營收7298.1萬元 年增-16.91%
日期： 2026 年 01 月 09日上櫃公司：長盛(3492)單位：仟元 【公告】長盛 2025年12月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月72,981去年同期87,837增減金額-14,856增減百分比-16.91本年累計852,334去年累計813,655增減金額38,679增減百分比4.75中央社財經 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
新竹分署聯合拍賣會成果豐碩 拍定190萬餘元
法務部行政執行署新竹分署6日舉辦「123聯合拍賣會」，推出許多動產及不動產拍賣物件，民眾到場熱烈應買、競標。當日成果總計190萬3,532元，相當豐碩。當日拍賣成果，拍定板信銀行、三信銀行、南山人壽之股票，拍定金額5萬餘元。另以20萬元拍定義務人所持有某有限公司之出資額，以及以165萬元拍定其所持有某股份有限公司之股份5萬5,000股，該股份拍賣時，競價十分激烈，共有3組人馬競標，從每股4元起標，歷經203次出價，最後以30元拍定。該名義務人係積欠房屋土地交易所得稅高達222萬餘元，經查義務人名下有數筆未上市、上櫃公司之投資，故對其持有之股份及出資額核發扣押命令，並進行拍賣。更多新聞推薦 ● 「奔FUN 185」雙層巴士開跑 邀民眾FUN遊沿山公路秘境台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台灣步入超高齡社會 三面向改革 非做不可
全台總人口提前在2025年跌破2,330萬人，新生兒數續減至10.7萬人，加速超高齡社會的進程。台大社會系退休教授薛承泰...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3
龍鋒 公告本公司董事會決議通過受讓分割營業之資產案
公開資訊觀測站重大訊息公告(3226)龍鋒-公告本公司董事會決議通過受讓分割營業之資產案1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):分割2.事實發生日:115/1/93.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:分割受讓公司，龍鋒科技股份有限公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):被分割公司，龍鋒企業股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:龍鋒企業股份有限公司與本公司為同一控制下之關係企業，為整合資源、提升經營績效及提高競爭力是以選定龍鋒企業股份有限公司為交易對象。本公司支付分割對價（公允價值）大於被分割淨資產帳面價值之部分，將沖減本公司資本公積或保留盈餘。7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:1.併購理由：為整合資源、提升經營績效及提高競爭力。2.對價條件：參酌獨立專家出具之價格合理性意見書，暫訂以200,000,000元為分割對價。3.支付Moneydj理財網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
【公告】全景軟體 2025年12月合併營收7586.4萬元 年增5.99%
日期： 2026 年 01 月 08日上櫃公司：全景軟體(8272)單位：仟元 【公告】全景軟體 2025年12月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月75,864去年同期71,578增減金額4,286增減百分比5.99本年累計478,240去年累計412,790增減金額65,450增減百分比15.86中央社財經 ・ 1 天前 ・ 發表留言
從台灣到日本、從土地到時間：《萬茶盛典》如何重新想像當代茶文化
由財團法人金達摩文化藝術基金會與POUYUENJI共同策劃的首屆《萬茶盛典》茶文化嘉年華，將於1月10日至11日在苗栗三義的「POUYUENJI HILLS 寶元紀之丘」登場。以「源於自然，蘊自...環境資訊中心 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
跟進免費營養午餐！黃偉哲曝轉折關鍵
台南市長黃偉哲9日宣布115學年度起台南公私立國中小營養午餐免費，他坦言，台北開出這不必要第一槍後，對其他縣市形成比較效應，不論連不連任都有壓力。他透露，昨晚看到雲林縣長張麗善半夜做出緊急聲明跟進，就知此事已偏離公共政策本質。他再批台北炫富看不到責任，「到底要拿多少政策買票政策，跟其他縣市炫耀？」尤其對於蔣萬安稱這是責任，他說，政府責任是幫助需要幫助的人，而非統統有獎，「真的非常遺憾」。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
【公告】龍鋒董事會決議通過受讓分割營業之資產案
日 期：2026年01月09日公司名稱：龍鋒(3226)主 旨：龍鋒董事會決議通過受讓分割營業之資產案發言人：陳智威說 明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):分割2.事實發生日:115/1/93.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:分割受讓公司，龍鋒科技股份有限公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):被分割公司，龍鋒企業股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:龍鋒企業股份有限公司與本公司為同一控制下之關係企業，為整合資源、提升經營績效及提高競爭力是以選定龍鋒企業股份有限公司為交易對象。本公司支付分割對價（公允價值）大於被分割淨資產帳面價值之部分，將沖減本公司資本公積或保留盈餘。7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:1.併購理由：為整合資源、提升經營績效及提高競爭力。2.對價條件：參酌獨立專家出具之價格合理性意見書，暫訂以200,中央社財經 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
【公告】中櫃 2025年12月合併營收3.11億元 年增5.27%
日期： 2026 年 01 月 09日上市公司：中櫃(2613)單位：仟元 【公告】中櫃 2025年12月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月311,217去年同期295,631增減金額15,586增減百分比5.27本年累計3,367,572去年累計3,285,815增減金額81,757增減百分比2.49中央社財經 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
廣越去年業績194.3億元，創歷史次高，今年挑戰新高
【財訊快報／記者王宜弘報導】高端戶外機能服飾與羽絨衣代工領導廠商廣越(4438)公布12月業績，單月合併營收達12.5億元，年增9.6%，創歷史同期第三高； 2025年累計合併營收194.3億元，年增17.9%，創下歷史次高。董事長吳朝筆表示，第四季合併營收46億元，年增35.4%，創歷史最旺第四季紀錄，淡季不淡，仍維持強勁表現，顯示廣越全年產品與產能配置更趨均衡。展望2026年，吳朝筆指出，成長動能可望延續，新客戶Alo Yoga將於2026年進入放量期，可望帶動羽絨與非羽絨產品線同步成長。同時公司持續推進效率改革，預期營收與獲利動能可望穩健向上。公司補充，在全球供應鏈持續整併下，具規模與多產地彈性布局的製造商將更具競爭力。約旦廠已成為廣越關鍵策略基地，受惠於關稅優勢，品牌下單比重逐步提升；公司2026年將持續推進約旦產能建置，強化中長期成長動能，今年業績可望挑戰歷史紀錄。財訊快報 ・ 16 小時前 ・ 發表留言