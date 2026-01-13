台北市 / 綜合報導

國軍持續進行不對稱作戰兵力的重大轉型，最新消息傳出，過去的陸戰77旅即將在年底復編，而且是由負責「海軍陸戰隊防空警衛群」來作整合，仿效美軍陸戰隊「濱海作戰團」編組，戰力將聚焦於濱海快速部署，以及反登陸作戰，戰鬥士兵預計配備與美軍同級的M4A1戰鬥步槍，還有人攜式刺針飛彈，專家分析，勢必也會加強配備反無人機的能量。

守在離海不遠的邊坡樹叢中，對準目標精準射擊，美國海軍陸戰隊的濱海作戰團，現在傳出國軍要仿效他們的相關配備，復編陸戰77旅，跟著海軍陸戰隊66旅第一視角，執行排戰鬥射擊訓練，陸戰隊防空警衛群，可能改制、復編成為77旅，戰力將聚焦在濱海快速部署與反登陸作戰。

廣告 廣告

據了解戰鬥士兵會配備，與美軍同級的M4A1戰鬥步槍，反裝甲武方面則配備M4卡爾．古斯塔夫無後座力砲，還有人攜式刺針飛彈補足防空火力。全球防衛雜誌採訪主任陳國銘說：「配置到各個單位之後，他還會配備反無人機的能量，反無人機的能量包含各個軟殺跟硬殺，對付無人機的方式，這些都是可以想像的。」

除了俗稱的北66南99旅，分別衛守台灣頭尾，據了解復編的陸戰77旅，會整合現有的防空警衛群，擔負海軍四大重要軍港，包括左營、蘇澳、基隆、馬公等，也會守護全台部分，關鍵岸置飛彈基地及相關陣地。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘說：「那新的濱海作戰指揮部，它分配在北中南東那怎麼辦呢，那我覺得會從新復編的77旅那邊去調撥。」中共解放軍機、艦頻頻進犯，台灣24浬海岸鄰接區，陸戰77旅被傳強勢歸來，濱海作戰任務勢必關鍵。

原始連結







更多華視新聞報導

海軍陸戰隊77旅傳年底復編 仿效美陸戰「濱海作戰團」

「台灣海豹部隊」將裁撤？ 海軍陸戰隊駁：非事實

海軍陸戰隊員訓練中跳海救6生 網友讚真英雄

