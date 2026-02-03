海軍需求清單新造6型軍艦曝光 輕型巡防艦兩款不同

台北市 / 綜合報導

台灣國防部公佈海軍新造6型軍艦需求清單，其中引起關注的就屬輕型巡防艦。最原先的船體無論是反潛還是防空型大小一致，不過最新的需求清單，防空型變短變寬，被認為是沱江艦的放大版，專家也說，因應灰色地帶衝突，艦體的這個空間都需要這個放大，也許要增加一些，武器裝備的搭載等等。

砲聲隆隆震耳欲聾，76快砲是沱江艦主力火砲，瞄準海上靶標，高速行駛中，依舊能完成水面射擊，但沱江艦能被封為航艦殺手，因為它搭載雄二雄三反艦飛彈，雄三飛彈從沱江艦發射後，高速爬升再掠海飛行，沱江原型艦約60公尺寬14公尺，雙船體造型採用匿蹤設計，負責短程防空與反艦作戰，隨著建軍需求，擁有沱江艦已不夠。

看看2024年總統才出席防空型巡防艦原型艦，安放龍骨儀式，但隔了一年多，國防產業發展條例，曝光列管軍品清單，輕型巡防艦分家了，其中一款反潛型，艦長約116公尺寬約14公尺，預計籌獲5艘預算1250億元，修長單船體設計，符合反潛作戰需作，另一款防空型，長度96公尺寬度21公尺，同樣也是5艘預算約1250億，變短且變寬的設計，被認為要配合雙船體設計，要打造沱江艦的放大版。

國防安全研究院副研究員舒孝煌說：「國防安全因為考慮到，我們近期這些灰色地帶衝突，常常有時候，可能需要這水面艦，在海上比較執行這長時間的任務，那可能需要艦體的這個空間，都需要這個放大，也許要增加一些，武器裝備的搭載等等。」

有巡防艦還不夠，看看S70C反潛直升機，在甲板上緩緩降落，停的正是玉山軍艦，超大的船體可搭載AAV-7雄二飛彈發射車，像這樣的運輸艦，預計砸134億再建造一艘，另外還有新一代油彈補給艦，類似磐石級後續艦，需求金額172億，救難艦後續艦2艘約218億。

而針對潛艦，也要打造一艘專用的救難艦，需求金額約132億元，國防安全研究院副研究員舒孝煌說：「因為其實世界各國，不是太多國家有配備這種這樣子的裝備，但是有潛艦的國家，相對來講是比較多一點，所以如果我們有這樣裝備的話，或許將來可以，讓它可以執行，更廣泛的一些，國際間的這樣一個合作的，這樣子的搜救任務。」

隨著軍方曝光，總金額高達3千多億元，海軍新造6型軍艦需求清單，更將以國艦國造為優先選擇，不只對國內造船業有激勵作用，建造完成更能提升海軍鞏固邊疆實力。

