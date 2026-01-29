海軍首秀無人機出意外 攻擊型無人機射後墜地

海軍29日首次公開所屬的各類型無人機實戰操演，展現軍種不對稱戰力整備情形。不過，在進行實彈操演時，陸戰隊所發射的「攻擊型無人機」竟直接落地，對此，承造商中科院說明是因機件故障導致，後續將持續精進、改善硬體可靠度。

無人機已成軍事作戰領域重要角色，海軍司令部29日於高雄左營桃子園海灘首次在媒體前公開操演陸戰隊的「監偵型無人機」、「攻擊型無人機」及海鋒大隊的「陸用型監偵無人機」。

海軍模擬敵不明船隻於高雄近岸出沒，海軍陸戰隊首先運用「監偵型無人機」進行偵蒐，並派遣M109突擊艇搭載陸戰隊員進行攔截，隨後更以「攻擊型無人機」殲滅敵目標。

廣告 廣告

軍方說明，海軍「攻擊型無人機」即為日前台北航太展所展出，由中科院研製的「勁蜂一型」無人機，又號稱為「台版彈簧刀」，全重約5公斤，飛行速度達50節，滯空時間則為15分鐘。筒射方式起飛後，以可見光或紅外線式攝影機導控，並以破片殺傷方式攻擊敵目標，最遠距離可達8公里。

不過，軍方今天發射第一枚「攻擊型無人機」時，竟發生故障，意外墜地，中科院解釋是因飛機面控制失效導致，而軍方隨後以備援彈藥再射擊。陸戰99旅副旅長江錦文說：『(原音)我們在所有的訓練期間均採複式配置，一組的發射組是攜帶兩枚彈。在陸上的攻擊型無人機有失誤，立即進入補行射擊，我們也把這個的狀況處置列入訓練重要的一環。』

隨後，海軍模擬外海有敵船團進逼，海鋒大隊立即派遣「陸用型監偵無人機」前往外海進行目標偵蒐。海軍指出，「陸用型監偵無人機」全重42公斤，最大飛行高度1,500公尺、最遠導控距離則達100公里，更具備夜間飛行能力。

海鋒大隊也說明，由於「陸用型監偵無人機」是採旋翼垂直起降、定翼高速飛行的複合推進方式，因此在操作上更為複雜。相關操作訓練必須取得5種不同的飛行證照，才能成為合格的飛操手。