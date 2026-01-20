格陵蘭只是第一張牌！福山警告歐洲：川普是黑手黨老大，對他讓步只會更危險

「美國總統川普本質上就是個霸凌者。試圖通過讓步來安撫他，純屬徒勞之舉。」美國作家、知名政治學者，著有《歷史之終結及最後一人》的法蘭西斯福山（Francis Fukuyama）在文章〈歐洲，不要退縮〉（Don’t Back Down, Europe）中寫道，對川普讓步只會更危險，格陵蘭只是第一張牌。在另一篇文章〈黑手黨老大的道德〉（The Morality of a Mafia Boss）中指出，川普想要不受拘束地隨心所欲行事，他的道德，允許他為所欲為，我們已經看見結果了。

廣告 廣告

這兩篇文章於1月19日刊發於美國網路媒體《Persuasion》。文中提及，川普17日宣布，自2月1日起，將對同意向格陵蘭島派軍的8個歐洲國家徵收10%的關稅，如果這些國家不支持美國收購格陵蘭島，到6月1日，關稅將上調至25%。過去幾個月，外界始終在爭論，川普宣稱要拿下格陵蘭島，究竟是認真的，還是單純在戲耍歐洲。事實證明，川普是極度認真的。

退讓助長霸凌，綏靖策略已失敗

作為美國人，福山向眾多歐洲朋友發出呼籲：「這場對抗中，絕不能退讓。」他稱，迄今為止，歐盟及歐洲主要大國為安撫川普，用盡了讓步妥協、阿諛奉承、私人送禮等各種討好手段，以及其他形式的「進貢」來安撫川普。但這套策略完全無效，應該立即放棄。

「川普本質上就是個霸凌者，一心想要支配身邊所有人。試圖通過讓步來安撫他，純屬徒勞之舉，他鄙視軟弱，也輕視任何示弱的人。」福山表示，去年夏天，歐盟和美國曾達成一項貿易協議，接受對所有歐洲商品徵收15%的關稅，且承諾不對美國產品採取任何報復措施。這無疑是個糟糕的決定。以人口規模和經濟總量而言，歐盟與美國不相上下，本該採取統一立場，果斷反制。

美國總統川普（Donald Trump）。（美聯社）

福山問道：「歐洲人憑什麼認為，讓出格陵蘭島就能平息川普的野心？川普只會得寸進尺，日後提出更多無理要求。」

文章寫道，歐洲人之所以支持「綏靖政策」，是因為歐洲在安全上仍然依賴美國，在應對俄羅斯問題時需要美國的幫助，而且歐洲不想挑起一場兩敗俱傷的貿易戰。

美國不再可靠，歐洲應準備反制

事到如今，川普領導下的美國已經充分證明，在關鍵時刻它並非一個可靠的盟友。美國已經放棄了烏克蘭，並在去年11月發佈的《國家安全戰略》（NSS）報告中明確表示，在美方的優先級排序裡，歐洲已落後於西半球。

福山提醒，歐洲人應該記住，2025年那些敢於直面川普威脅的國家，包括中國、印度和巴西，最終都頂住了壓力，並未屈服。這些國家的領導人不僅獲得了國內民眾更多的支持，以中國為例，美國此後還對中方展現出了更強的合作意願。

他在文章最後強調，歐洲人必須清醒地認識到，川普不等同於美國。大多數美國民眾對他的政策深感失望與憤慨，在即將到來的期中選舉中，他們很可能會投票反對川普及其所屬的共和黨。誠然，隨著越來越多國家奮起反抗、反擊川普的政策，全球或許會面臨陷入經濟衰退的風險。但對於這樣一位妄圖將貿易武器化、把經貿當作領土擴張工具的美國政客，需要被狠狠上一課。



更多風傳媒報導

