海運三雄盈餘分配受關注
2025年全球海運市場變化多端，長榮 （2603）、陽明及萬海三家公司去年的獲利變化也不小，三家雄去年盈餘分配備受矚目，長榮去年前三季每股純益已達27.74元，不只是員工將領高額年終獎金，股東也有望等到高配息。
長榮海運去年12月31日已經公布年終獎金，根據業界了解情況，平均值約落在十個月區間，讓全台勞工都很羨慕；所有長榮海運的股東都在等待去年全年的獲利結算，最關心的是可以領回多少股利。
長榮去年前三季合併稅後純益600.62億元，較去年同期減少486.92億元，年減44.77%，營業毛利率26.36%，EPS 27.74元。
陽明海運2025年累計前三季合併營收達1,262.65億元，年減25%，稅後純益148.1億元，年減71%，EPS 4.24元。
萬海前年的股利讓許多投資人失望，不過，萬海2025年的營收、獲利表現則讓市場相當驚艷，2025年前三季獲利已經超過陽明。
