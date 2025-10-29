海運業三多 運價喊漲三成…寫半年來最大幅度
海運業迎「降關稅、補庫存、議長約」三利基，北美運價全面喊漲。貨櫃海運業在美中關稅可望和解、北美零售補庫存、長約運價將協議三大議題催動下，國際大型航商11月起將調漲運價，漲幅逾三成，寫半年來最大漲勢。
全球前十大航商包括長榮 （2603）、馬士基、中遠、地中海、韓新等，近日不約而同將在11月1日起調漲運價。其中，東岸每FEU（40呎）約從3,100美元漲至4,000美元，漲幅近三成；西岸部分，每FEU則從2,200美元漲至3,100美元，漲幅將達45%。
由於整體運價將漲三到四成，改寫今年下半年以來最大的漲幅，市場看好第4季運價將高檔持穩，可望帶旺貨櫃三雄長榮、陽明、萬海本季營運。
南韓APEC元首會議今（30）日展開，各界預期，眾所矚目的川習會將就關稅議題進行和解，美財長貝森特釋出將減免對岸100%額外關稅及芬太尼半數關稅，激勵市場補貨行情。貨攬業者透露，近期指標貨主紛紛搶訂北美線櫃位。
另外，由於貨量是貨櫃海運業榮枯的關鍵，海運貨量方面，業內人士分析，由於川習會在即，且市場均正面看待兩國元首會面將達成正面共識，預期美國對中國關稅調降應是必然之舉，則可望激勵貿易動能升溫，大陸出貨美國的動能有望大增，貨櫃海運業將直接受惠。
補庫存方面，北美零售業庫存見底，必須大補庫存；貨攬業者指出，此前美中貿易緊張關係未解，北美大型零售業者期間拉貨的庫存即將見底，而北美耶誕節、寒假、華人農曆春節等零售旺季即將到來，因此大型貨主在川習會正面消息傳出後，近期積極訂艙搶貨。
另外，明年的年度合約（長約）運價議約在即，運價勢必維持底氣。貨攬業者指出，長約運價通常是從大型貨主開始談，11月進入協商階段，作為中小型貨主定約的指標，通常明年初才會定案。但近幾年的經驗，前一年第4季的運價通常會維持「一定的高度」，以利長約價格談判。若美中貿易氛圍本季維持正面，對貨櫃海運業者而言，將是一個不錯的起點。
據統計，中遠、達飛、HMM及長榮等國際大型航商公告，自11月1日起北美線大櫃紛紛上漲1,000美元，漲幅達30至40%，創下今年下半年以來最大漲幅。
