海運業今年加薪最多 不動產倒退嚕

服務業缺工潮，今年總薪資增長卻停頓。圖為飯店工作人員服務客人情形。（鄧博仁攝）

歲末年終，產業加薪排行榜出爐。依據主計總處今年最新前10月各業全體受僱員工薪資增減統計，總薪資增長第一名的不是半導體科技業，而是由海洋水運業，平均每人每月總薪資12萬4491元，年增13.78％拔得頭籌，不動產業則受到打房影響表現墊底。

今年出口表現最佳的電子零組件製造業，以總薪資11萬1921元、年增8.84％名列第二，過去名列前茅、金飯碗之稱的金融保險業，平均總薪資雖仍有11萬4657元的水準，可是受新台幣升值、金融市場震盪影響，年增僅2.51％，表現相形失色。

不過，總薪資表現最慘淡的是不動產業，前10月平均總薪資不但沒成長，還倒退嚕2.37％，在各業別中表現墊底。其中，細業別中的不動產經營（房仲）及相關服務業平均總薪資4萬8695元，薪資年減幅度更達5.01％，這與央行持續第七波房市信用管制，建商推案延後有關，前11月六都建物買賣移轉棟數年減近3成。

人資專家表示，海洋水運業總薪資年增最多，主要是該產業去年表現佳，年初各大公司發放5至20個月不等年終獎金所致，且從事海運工作一上船好幾個月才回來，不給高薪沒人要做。整體來看，產業表現最好的仍是圍繞AI、高效能運算有關的產業。

值得注意的是，服務業缺工潮，今年總薪資增長卻停頓，以住宿及餐飲業為例，平均每人每月總薪資僅3萬9144元、年增1.03％，難打敗當前通膨。

人資專家楊宗斌表示，麥當勞、便當再怎麼漲，單價也不能超過150、200元，跳脫平價的水準，從業人員的薪資不可能繼續漲，否則物價會漲更兇。

政治大學勞工所教授成之約表示，服務業是勞動密集產業，像公部門標案，承攬清潔、保全等人員多為法定薪資，福利不高、三節獎金不多情況下，總薪資難以明顯提升，學習製造業的自動化勢在必行。