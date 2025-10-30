海運沒有操阿粿！川習會登場前 預期美中恢復友好

文 ‧ 洪崇晏

美國總統川普及中國國家主席習近平今天在韓國釜山進行會談，備受全球矚目。這次美中峰會是2019年川習會後，美中兩國領導人首次會面，預計雙方將談及稀土、關稅、芬太尼，甚至是地緣政治問題，外界也關心兩人是否可能談及台灣。

原本都綠油油的黑運股今天全面啟動，長榮(2603)連6漲攻上200元，萬海(2615)攻上漲停、陽明(2609)近8%的漲幅，中航(2612)漲停鎖死，連散裝航運也表現很好，慧洋-ky(2637)大漲近4%、裕民(2606)近5%、四維航(5608)也有4.62%的漲勢。

其實在川習會登場前夕，就有消息傳出中國大陸恢復採購美國黃豆，被視為中美貿易緊張出現緩和跡象的最新訊號。彭博資訊引述知情人士稱，中方已購買至少兩船美國黃豆，預計今年稍晚交付。這是本出口季首度確認的採購，顯示雙方貿易流可能重新啟動，也被視為美中預期本周達成更廣泛協議的一部分。

同時，路透引述兩名貿易消息人士指出，中國國營中糧集團（COFCO）本周採購3船美國黃豆，為中國自美國新一季黃豆收成後的首次採購，恰逢川普與習近平即將舉行峰會之際。消息人士稱，這批約18萬公噸的黃豆，將於12月與明年1月經由美國太平洋西北地區港口裝運。

海運股在今日科技股資金撤出避險之際，高舉反攻大旗，因為基期非常低，有機回迎來一波的漲勢。



▲萬海日k線圖(圖片來源:Yahoo股市)

