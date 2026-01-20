海運貨櫃上周運價小幅走低 東西向航線疲軟

海運貨櫃市場上周運價小幅走低，波羅的海貨櫃運價指數較前一周整體下跌約二·六％，主要的東西向貿易航線呈現溫和疲軟態勢。

波羅的海交易所分析，儘管上周運價出現回落，但運價水平仍明顯高於耶誕節前水平，這得益於持續的航線中斷、延長運輸時間及承運商持續的運力管控。

年初實施的計劃性運價上調似已助建立更高的價格底線，即使季節性需求依然疲軟，也限制了下行壓力。

展望後市，短期運價走勢將取決於運力管理措施的持續性，以及隨著第一季度推進，需求是否出現改善。

此次走低範圍顯示綜合費率（GRI）普漲後的市場盤整，而非市場方向的急劇轉變。

上周波羅的海貨櫃運價指數，中國大陸至美國西海岸運價下跌三·五％至二七四五美元，中國大陸至美國東海岸運價微降○·五％至三九二八美元，中國大陸至北歐運價下跌一·九％至二八九八美元，中國大陸至地中海運價出現較大調整，下跌五·四％至四五三九美元。