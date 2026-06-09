海運貨櫃市場各主要航線表現活躍 運價大漲

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受中東灣局勢外溢影響，上周海運貨櫃市場各主要航線表現活躍，運價大幅上漲。

波羅的海交易所公布最新航運市場報告指出，跨太平洋航線FBX01（中國／東亞︱美國西岸）周比大幅上漲一五九一美元（漲幅三三％），收報四八一六美元，目前已較五月初上漲約二千美元。FBX03（中國／東亞︱美國東岸）亦顯著走強，上漲一三○四美元（漲幅二○％）至六三八六美元，較五月初高出二○四六美元。

歐洲航線方面，遠東至北歐航線同樣顯著上行，FBX11（中國／東亞︱北歐）周環比上漲一○六三美元（漲幅二六％）至四○三一美元，較五月初累計上漲一四三○美元。

地中海航線亦大幅上漲，FBX13（中國／東亞︱地中海）周比上漲九七五美元至五三三九美元，較五月初上漲一七五九美元。