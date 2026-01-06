海邊戲水釀悲劇！母女遭浪捲走 男子英勇施救三人同殞命

罹難者莎拉．基林與女兒葛蕾絲．基林人在海邊意外中不幸喪生，馬克．拉特克里夫為救人落海。（圖／Humberside Police）

英國東北濱海小鎮威瑟恩西（Withernsea）1月2日下午發生一起海上意外事故，一對母女在海邊遭突如其來的巨浪捲走，一名試圖營救的路人男子也隨後落海。惡劣天候與高風險浪況讓搜救行動更加困難，最終釀成三人喪命的悲劇。

據《人物雜誌》（People）與《英國廣播公司》（BBC）綜合報導，洪伯賽德郡警方（Humberside Police）於1月4日確認罹難者身分，分別為來自諾丁漢郡（Nottinghamshire）的45歲母親莎拉．基林（Sarah Keeling）與其15歲女兒葛蕾絲．基林（Grace Keeling），以及一名為救人落海的67歲男子馬克．拉特克里夫（Mark Ratcliffe）。

當天下午3時10分，英國海岸防衛隊（HM Coastguard）接獲通報，指威瑟恩西中央濱海區（Central Promenade, Withernsea）有多人落海。約百名救援人員隨即展開大規模搜索，動用救援直升機、空中救護隊與來自布里德靈頓（Bridlington）、斯凱格內斯（Skegness）、霍恩西（Hornsea）等地的英國皇家救生協會（RNLI）和沿岸救援隊。

據《GB新聞》（GB News）報導，當時海浪洶湧、雪勢未歇，有目擊者表示一名少女先被浪打入水中，其母緊跟而入，馬克則在情急之下跳入海中試圖營救。雖然搜救團隊迅速行動，但三人最終仍未能倖免。

警方表示，莎拉與馬克的遺體已於當日晚間尋獲，對葛蕾絲的搜救行動則持續至1月4日下午4時，由海岸防衛隊正式宣告結束，但水下搜索作業仍在進行中。

馬克的家屬透過警方發表聲明，形容他是「真正無私的英雄，一顆金子般的心」，「他在努力救人時不幸離世，讓無數人心碎」。聲明中寫道：「他是慈愛的丈夫、父親、兒子、兄弟與最棒的祖父。我們將永遠懷念他。」

警方指出，目前已由專責人員為兩個家庭提供心理支持。莎拉與葛蕾絲原計畫在年初假期期間前往威瑟恩西度假，不料天候驟變釀成悲劇，地方社群也對失去三位生命表達深切哀悼。

