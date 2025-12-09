海邊最美風景！蔡依林全透視魚尾禮服太辣了 濕身誘惑藏不住好身材

[FTNN新聞網]

記者吳雨婕／綜合報導

「華語流行天后」JOLIN蔡依林全新專輯《PLEASURE》中收錄的〈Fish Love〉MV即將震撼登場！此次拍攝特別遠赴杜拜取景，遼闊沙漠與現代城市交錯的景象化作壯闊的敘事舞台；從150公尺高空到無垠沙海、從白日到夜色交替，整支MV在極具挑戰性的環境中完成，宛如一場真實版「極限任務」，視覺規模也全面升級！〈Fish Love〉MV於今（9）日中午12點上線。

廣告 廣告

蔡依林新歌MV在杜拜取景。（圖／凌時差提供）

〈Fish Love〉MV是一場跨海規模的電影級製作，短短48小時內，幾乎把「上天、下水、入沙漠」全都拍進去，每天清晨都得追著日出的第一道光開工，JOLIN連續兩天在凌晨兩、三點就開始化妝準備，幾乎沒時間休息，沙漠拍攝時，劇組得在強烈日照與多變天候中快速完成鏡頭，一刻不能鬆懈；只要天色一到位，JOLIN便立即 投入拍攝。她甚至親自駕駛敞篷古董車在沙海中疾駛，JOLIN也笑稱：「感覺自己簡直成了『沙漠女車手』，這段戲意外地讓我很過癮。」

蔡依林新歌MV化身沙漠女車手。（圖／凌時差提供）

第二天清晨的泳池戲是當天的第一顆鏡頭，JOLIN一下水就笑說：「沒想到一天的開始，就是整個人先泡進水裡。」她穿著白色透視華服，漂浮在水面上，但吸水後的衣料相當沉重，拍攝難度大幅增加。她坦言自己不太親水，「一開始真的有點慌，但後來才慢慢抓到想要的感覺。」JOLIN還登上有「全球最大相框」之稱的杜拜地標「杜拜之框」（Dubai Frame）拍攝日出高空場景。拍攝平台高達150公尺，由於高度與承載限制，JOLIN身邊僅有助理陪同，JOLIN笑說：「其實沒有想像中可怕，有工作人員在旁邊就覺得安心。」能在高空俯瞰整座城市讓她相當震撼。

蔡依林新歌MV在杜拜取景。（圖／凌時差提供）

〈Fish Love〉概念源自美國哲學家Dr. Abraham J. Twerski的「Fish Love」理論，Twerski是一位兼具精神科醫師與作家身分的重量級學者，著作超過百本，以深入淺出的心理洞察廣受推崇。他指出，人以為的愛往往像「吃魚」，滿足的其實是自己的需求，而非真正愛上對方。JOLIN將這個比喻延伸到關係裡，描寫人在相愛時容易失去界線、交出自己的一部分。她坦言：「這比較像是一種會被抽走的愛。很多人都會說『我愛你』，但並不知道自己愛的是什麼，也不了解對方又愛自己哪裡，這其實很普遍。」但她並不因此否定愛：「即使過程會受傷，但仍然願意去愛，我覺得是一件很美的事。」

更多FTNN新聞網報導

蔡依林大巨蛋開唱售票系統出狀況遭罵！主辦單位發聲了 「配合警局調查」

黃明志「口頭保釋將到期」！深夜發歌嗆酸民 引爆網路兩派戰火

蔡依林3場大巨蛋12萬張門票完售！「94萬人同時搶」 破她個人紀錄

