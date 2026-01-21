《海邊的星星巨人》新書發表會 以閱讀扎根鯨鯊保育

活動中由管碧玲主委等人與孩子一起發表「共同守護藍色家園與鯨鯊」宣言（記者黃富貴攝）

為了讓更多孩子與家庭走近海洋、理解鯨鯊保育的重要性，海委會海洋保育署推出中英雙語繪本《海邊的星星巨人》，並於今（21）日下午在高市圖總館舉辦新書發表會。管碧玲主委等人並與孩子一起宣示「共同守護藍色家園與鯨鯊」，象徵從理解出發，讓守護成為行動。

海委會主委管碧玲、副主委吳欣修、海保署長陸曉筠、未來親子總經理何瑋、繪本創作團隊齊聚一堂。在書頁、歌聲與光影交織中，陪伴孩子認識一位來自深海的溫柔巨人，也開啟一段從閱讀出發、走向守護海洋的旅程。

廣告 廣告

管碧玲主委表示，鯨鯊是全球體型最大的魚類，緩慢而安靜地游行於海洋之中，是生態系裡重要而溫柔的存在。然而，這樣的生命長期面臨誤捕與棲地干擾等威脅，其存續狀況已引起國際自然保育界高度關注，去年《瀕危絕種野生動植物國際貿易公約》決議，將鯨鯊自附錄 II 提升至附錄 I，表示國際間認為鯨鯊有滅種威脅，須嚴格管制，也顯示其保育的迫切性。

她也指出，臺灣早在 109 年即將鯨鯊公告為海洋保育類野生動物，透過制度與行動，持續為這些海洋巨人築起保護的防線。近年來，鯨鯊頻繁出現在臺灣海域，尤以東部海域為多，透過海洋保育署的通報系統，110至114 年由定置網意外捕獲釋回鯨鯊總數量累計共 372尾，這些數字背後，是漁民、政府與民間共同守護海洋的努力累積。

管碧玲分享，鯨鯊保育不只是生態政策，更是一個關於未來的提問，未來的孩子，是否還能在真實的海洋中，看見這樣壯闊而溫柔的生命？她表示，臺灣四面環海，海洋不只是自然環境，更深深連結著生活、文化與世代記憶。要讓海洋被真正守護，不單只有法規與制度，更需要從教育扎根，當孩子在故事裡，先對海洋產生情感與敬畏，長大後，守護就會成為一種自然而然的選擇。

海保署長陸曉筠表示，《海邊的星星巨人》正是在這樣的信念下誕生。繪本由海洋文學作家夏曼．藍波安與繪者貓魚共同創作，以孩子的眼睛觀看世界，描繪小男孩與鯨鯊在星空與海洋之間相遇、陪伴與成長的故事。透過細膩而溫柔的敘事，引領孩子認識這位「溫柔的海洋巨人」，也在潛移默化中，學習尊重生命、理解海洋、與自然好好相處。

未來親子總經理何瑋表示，繪本往往是孩子理解世界的第一扇窗。《海邊的星星巨人》希望用一個溫暖、好讀、充滿想像力的故事，讓孩子在不知不覺中認識鯨鯊、理解保育；而親子共讀的時刻，也讓守護海洋的價值，在家庭中慢慢累積，成為世代之間溫柔傳遞的信念。

發表會以多元藝術形式，營造宛如置身海洋的閱讀氛圍。活動由高雄市立兒童合唱團揭開序幕，清澈純淨的歌聲，如同海浪輕拍岸邊，也象徵孩子為海洋發出的真誠呼喚。現場播放《海邊的星星巨人》繪本動畫，並由創作團隊分享創作歷程，說明如何將鯨鯊保育的理念，轉化為孩子能理解、也願意親近的故事語言。活動中並安排說故事時間與「共同守護藍色家園與鯨鯊」宣言，邀請長官、老師、家長與孩子攜手許下承諾，象徵從理解出發，讓守護成為行動。