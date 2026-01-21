《海邊的星星巨人》溫柔登場 海保署以繪本閱讀扎根鯨鯊保育

為讓更多孩子與家庭走近海洋、理解鯨鯊保育的重要性，海洋委員會海洋保育署推出中英雙語繪本《海邊的星星巨人》，並於21日在高雄市立圖書館總館舉辦新書發表會。活動邀請海洋委員會主任委員管碧玲、副主任委員吳欣修、海洋保育署署長陸曉筠、未來親子總經理何瑋，以及創作團隊與親子家庭齊聚一堂，在書頁、歌聲與光影交織中，陪伴孩子認識來自深海的溫柔巨人，從閱讀出發，開啟守護藍色家園的第一步。

↑圖說：繪本中特別設計拉頁畫面，將星空與鯨鯊身上銀白色斑點相互呼應。（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

管碧玲表示，鯨鯊是全球體型最大的魚類，安靜而緩慢地游行於海洋之中，是生態系中重要而溫柔的存在，卻長期面臨誤捕與棲地干擾等威脅。她指出，去（114）年《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》（CITES）已將鯨鯊自附錄II提升至附錄I，顯示其面臨滅絕風險、亟需嚴格保護；而臺灣早在109年即將鯨鯊公告為海洋保育類野生動物，持續透過制度與行動築起保護防線。近年鯨鯊頻繁現蹤臺灣海域，尤其東部海域最為常見，透過通報與即時救援機制，110年至114年底已累計釋放372尾，背後是漁民、政府與民間共同守護海洋的成果。

↑圖說：陸曉筠表示《海邊的星星巨人》透過溫柔細膩的敘事，引導孩子理解生命、尊重自然，並在潛移默化中培養守護海洋的心。（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

管碧玲也分享，繪本中特別設計拉頁畫面，將星空與鯨鯊身上銀白色斑點相互呼應，彷彿海中的星空，希望孩子在閱讀中感受海洋的美好與想像力。她強調，鯨鯊保育不只是政策議題，更是一個關於未來的提問，唯有從教育扎根，讓孩子先對海洋產生情感與敬畏，守護才會成為長大後自然的選擇。

海洋保育署署長陸曉筠表示，《海邊的星星巨人》正是在這樣的理念下誕生，由曾獲海洋文化獎的作家夏曼・藍波安，攜手入圍波隆那插畫展、並榮獲金鼎獎的繪者貓魚共同創作。故事以孩子的視角出發，描繪小男孩與鯨鯊在星空與海洋之間相遇、陪伴與成長的歷程，透過溫柔細膩的敘事，引導孩子理解生命、尊重自然，並在潛移默化中培養守護海洋的心。

↑圖說：管碧玲與參加的學童分享說故事時間（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

新書發表會以多元藝術形式營造沉浸式閱讀氛圍，由高雄市立兒童合唱團揭開序幕，清亮歌聲如海浪輕拍岸邊；現場播放繪本動畫，並由創作團隊分享如何將鯨鯊保育理念轉化為孩子易於親近的故事語言。活動中也安排說故事與共同宣讀「鯨鯊宣言」，邀請大人與孩子攜手許下承諾，象徵從理解出發，將守護化為行動。

海保署表示，《海邊的星星巨人》已於國家書店與五南書局通路販售，期盼這本繪本能陪伴更多孩子在閱讀中親近海洋、在故事中愛上海洋，讓保育的種子從書頁間發芽，為海洋與下一代，留下更溫柔而永續的藍色未來。

