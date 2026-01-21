《海邊的星星巨人》繪本新書發表會 宣讀「鯨鯊宣言」攜手守護海洋

管碧玲期盼《海邊的星星巨人》繪本，能陪伴更多孩子在閱讀中親近海洋、在故事中愛上海洋。 圖：海委會海保署/提供

[Newtalk新聞] 海洋委員會海洋保育署21日下午在高雄市立圖書館總館舉辦《海邊的星星巨人》繪本新書發表會，邀請海委會主任委員管碧玲、副主任委員吳欣修、海洋保育署署長陸曉筠、未來親子總經理何瑋、繪本創作團隊及親子家庭齊聚一堂。在書頁、歌聲與光影交織中，陪伴孩子認識一位來自深海的溫柔巨人，也開啟一段從閱讀出發、走向守護海洋的旅程，並以閱讀扎根鯨鯊保育觀念，邀親子共同守護藍色家園，讓更多孩子與家庭走近海洋、理解鯨鯊保育的重要性。

這次新書發表會以多元藝術形式，營造宛如置身海洋的閱讀氛圍，活動由高雄市立兒童合唱團揭開序幕，清澈純淨的歌聲，如同海浪輕拍岸邊，也象徵孩子為海洋發出的真誠呼喚。現場播放《海邊的星星巨人》繪本動畫，並由創作團隊分享創作歷程，說明如何將鯨鯊保育的理念，轉化為孩子

能理解、也願意親近的故事語言。活動中並安排說故事時間與共同宣讀「鯨鯊宣言」，邀請長官、老師、家長與孩子攜手許下承諾，象徵從理解出發，讓守護成為行動。

管碧玲表示，鯨鯊是全球體型最大的魚類，緩慢而安靜地游行於海洋之中，是生態系裡重要而溫柔的存在，然而，這樣的生命長期面臨誤捕與棲地干擾等威脅，其存續狀況已引起國際自然保育界高度關注，去年《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》(CITES)決議，將鯨鯊自附錄II提升至附錄I，表示國際間認為鯨鯊有滅種威脅，須嚴格管制，也顯示其保育的迫切性。

她也指出，台灣早在109年即將鯨鯊公告為海洋保育類野生動物，透過制度與行動，持續為這些海洋巨人築起保護的防線。近年來，鯨鯊頻繁出現在台灣海域，尤以東部海域為多，透過海洋保育署的通報系統，110年至114年底累計釋放372尾(110年22尾、111年27尾、112年81尾、113年97尾、114年145尾)，這些數字背後，是漁民、政府與民間共同守護海洋的努力累積。

管碧玲進一步分享，這次《海邊的星星巨人》為了讓故事更有想像空間及渲染力，讓孩子們更認識海邊的星星巨人—鯨鯊，特別設計了一幅拉頁，繪出美麗的星空，而海裡的鯨鯊身上的銀白色點點，也像是海中的星空，希望讓孩子們透過閱讀感受海洋的美好；鯨鯊保育不只是生態政策，更是一個關於未來的提問--未來的孩子，是否還能在真實的海洋中，看見這樣壯闊而溫柔的生命？

她表示，台灣四面環海，海洋不只是自然環境，更深深連結著生活、文化與世代記憶。「要讓海洋被真正守護，不單只有法規與制度，更需要從

教育扎根，當孩子在故事裡，先對海洋產生情感與敬畏，長大後，守護就會成為一種自然而然的選擇。」期盼《海邊的星星巨人》繪本，能陪伴更多孩子在閱讀中親近海洋、在故事中愛上海洋，讓海洋保育的種子，從一頁頁書頁出發，在日常生活裡持續發芽，為海洋，也為下一代，留下更溫柔而永續的藍色未來。

陸曉筠表示，《海邊的星星巨人》正是在這樣的信念下誕生，繪本由曾得海洋委員會海洋文化獎的海洋文學作家夏曼・藍波安與2019年曾入圍波隆那插畫展、獲第46屆金鼎獎的繪者貓魚共同創作，以孩子的眼睛觀看世界，描繪小男孩與鯨鯊在星空與海洋之間相遇、陪伴與成長的故事。透過細膩而溫柔的敘事，引領孩子認識這位「溫柔的海洋巨人」，希望孩子們跟繪本中的小男孩一樣，找到自己的守護神，一起面對困難和挑戰，也在潛移默化中，學習尊重生命、理解海洋、與自然好好相處。

陸曉筠希望孩子們跟繪本中的小男孩一樣，找到自己的守護神，一起面對困難和挑戰。 圖：海委會海保署/提供

海保署倡議以尊重取代干擾，用行動守護海洋，一起保護海邊的星星巨人。 圖：海委會海保署/提供