海邊親到忘我！胡彥斌馬爾地夫激吻正妹網爆炸 女方竟是小16歲「AI女神」

中國歌手胡彥斌因一曲〈男人KTV〉走紅，被外界稱為「音樂才子」。近日他因在海邊與美女熱吻的影片在網路瘋傳，成為焦點，女方身分也被起底，是小他16歲的「AI女神」易夢玲。

近日胡彥斌因在海邊與美女熱吻的影片在網路瘋傳，成為焦點，二人年齡相差16歲。（圖／翻攝自微博）

有網友曝光一段影片，表示在馬爾地夫旅遊時「偶遇胡彥斌」，並拍下他身穿休閒服、戴著墨鏡，與一名年輕女子在海邊親密互動。畫面中，2人不僅動作自然，還在下一秒深情擁吻，相關影片上線後立刻衝上微博熱搜。

隨著討論延燒，女方身分也被網友起底，指她是26歲、比胡彥斌小16歲的網紅易夢玲，因外型亮眼被封為「AI女神」，近年更跨足影劇圈，在《大夢歸離》、《萬古最強宗》等作品中皆有演出，算成功的網紅轉型演員。

針對2人的關係，網路上意見不一。有粉絲指出，2人曾被發現戴著相似款式的手錶，也曾被拍到一起看張一山的話劇，質疑2人早有往來；但也有人認為，這段影片角度太過剛好，認為「這個角度和影片清晰度感覺就像找人故意拍的一樣」。

胡彥斌與易夢玲的IP位置近日皆顯示身處馬爾地夫，對於2人的關係眾說紛紜，但目前雙方都未對此作出公開回應。

