海邊釣魚出意外！ 彰化2人落海送醫不治

彰化伸港鄉海域今（23）日凌晨傳出海釣意外，凌晨4點半5名釣友相約到海邊釣魚，其中2人疑似未注意漲潮，被海水包圍，加上一旁海溝水流湍急，落海受困，直到其他釣友發現並報警時，2人已失去生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。

海巡署與消防隊兵分兩路展開救援，一邊將60歲的游姓釣客救起，但已無生命跡象；另一邊，61歲的林姓釣客因落水而被海浪捲走，距岸約2至3公里，消防人員無法靠近，空勤總隊直升機確認其位置後，以吊掛方式將其救起並送醫，經搶救，兩名釣客均回天乏術。

空勤總隊直升機以吊掛方式將林姓釣客救起並送醫。圖／台視新聞

目擊民眾指出，漲潮時海水將兩人包圍，海溝水流湍急，釣客無法自救，後路已被水淹過，他們試圖游回岸邊，但未能成功。

海巡署提醒，沿岸設有告示牌提示潮汐變化及潛在危險，民眾從事海釣及相關活動時務必提高警覺，注意安全。

