台中警官前往彰化伸港潮間帶釣魚，不幸溺斃身亡，成為近期第3名罹難者！這名60歲、從警35年的警務正，疑似在距岸邊2公里處失足落水，搜救人員歷經艱辛搜尋，隔日上午才在距岸約1公里處尋獲遺體。海巡人員強調，民眾釣魚應穿防滑鞋、救生衣，隨時留意周遭動態，才能避免憾事再度發生。

海邊釣魚變奪命地！60歲警官失足落海 同地點連3人溺斃。(圖／TVBS)

台中一名資深警官在彰化伸港潮間帶釣魚時不幸溺斃，成為近期該區域的第三名罹難者。這名60歲、從警35年、官階為兩線二星的警務正，於12月17日與朋友前往伸港鄉什股海域釣魚時，疑似在距岸邊2公里處失足落水。搜救人員經過長時間搜尋，最終在隔日上午在距岸約1公里處尋獲遺體。值得注意的是，同一地點在不到一個月前，已有兩名釣客溺斃身亡。

廣告 廣告

六旬警官釣魚喪命！同處已有二人溺亡。(圖／TVBS)

這名魏姓警官原本任職於台中四分局，育有2子，卻不幸在海邊潮間帶喪命。搜救過程相當艱辛，12月17日下午4點多接獲通報後，彰化消防局立即展開救援行動。救援人員出動空拍機，甚至向空勤總隊申請直升機協助搜尋，但直到晚間近7點仍未發現蹤影。隨著夜間風勢增強，直升機難以飛行，搜救工作只能暫時中止。直到18日上午6點多，在蚵農的通報下，終於發現了溺水的警官。

警官釣魚溺斃 彰化潮間帶一月奪三命。(圖／TVBS)

遺體被發現後，海巡人員與死者兒子一同將遺體抬過長達1公里的沙洲，送抵岸邊。等候在岸邊的家屬見狀悲痛啜泣，無法接受家人只是去釣魚卻失去性命的事實。

彰化伸港消防分隊長林彥銘表示，什股海域出海口有許多迴流魚，但屬於包覆性海域，漲退潮迅速，加上沙洲爛泥行走不易，若是沒把握時間，很容易就會喪命。海巡人員強調，民眾釣魚最好穿著防滑鞋、救生衣，並隨時留意周遭動態，才能避免憾事再度發生。這起事件再次提醒大家，海釣活動雖然休閒，但安全防護絕不能輕忽。

更多 TVBS 報導

酒駕累犯撞死人逃逸！國民法官法庭怒判8年 刑度超平均2倍

殺雇主後棄屍彰化！警拜土地公「隔天枯枝落葉下找到遺骸」 兩嫌羈押

彰化媽29歲「生到第六胎」獲8萬津貼 芭樂農夫曝心聲

綠島修車工變潛水教練！ 帶客下海不知「出大事了」

