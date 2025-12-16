海量收納與美型空間的黃金比!用輕淺色佐LED燈打造簡約宅

編輯 Jessie Chang｜圖片提供 一品沐空間設計

家是為你遮風擋雨的庇護所，也是療癒身心的棲居。一品沐空間設計以簡約風為設計核心，以輕淺色彩與LED燈堆疊出空間氛圍，再以精心規劃的訂製收納填滿機能，完美在海量收納與美型空間之間取得黃金比。



玄關成開放式佈局，先透過異材質地坪明確落塵分野，確保灰塵髒汙不會進入室內。側邊收納櫃則略微架高，修飾櫃體量感，也創造出擺放鞋子的空間，讓居家門面長期保持清爽乾淨。沿著櫃體走入室內，木質地板銜接而下，下層系統板門片與上層玻璃門片的搭配，在收納與展示間取得平衡。客廳電視牆向後推移，讓渡出電視櫃的空間，與一旁櫃體切齊。沙發後方的多功能空間以矮櫃配置，讓收納隱於視線之下，弱化生活雜物的存在感。適度留白的場域則為日常活動預留更多彈性與可能性。層疊天花延展屋高，夾層內裝設的LED燈散發柔和光影，輕柔的擁抱屋主一家。獨立廚房選用玻璃拉門分隔，避免油煙疑慮的同時引入自然採光，長時間停留烹飪，也不會感到壓迫擁擠。



主臥室入口以L型動線串聯，首先迎來的是頂天立地的系統衣櫃，滿足日常收納機能，也轉移視線焦點，為寢臥區建立一層緩衝。臥室內捨去傳統直白照明，透過天花夾層置入LED燈，柔化光影效果，降低五感刺激。床頭牆立面由深色元素點綴，兩側插座設計提供手機充電的可能，一人一邊再也不用輪流。

獨立更衣間的櫃體沿樑下與窗下緣量身配置，在最大化收納機能的同時，亦避免遮擋採光與干擾動線。色彩選用低彩度的奶茶色鋪陳，營造柔和夢幻的氛圍，讓每一次穿搭都成為愉悅的儀式。



