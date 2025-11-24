海量新劇開播！11月韓劇「熱搜榜」TOP 10出爐：《親愛的X》持續霸榜拿下第1、Netflix夯劇《一吻爆炸》竟然才第6名...來看網友都在搜什麼！？

《一吻爆炸》、《親愛的X》、《宇宙Marry Me？》劇照

【文/少女心文室】一轉眼2025年倒數不到一個多月結束，大家最近在追什麼呢？最近11月海量新劇輪番上陣，因此話題韓劇大洗牌！趕緊一起來看目前11月熱搜韓劇TOP 10榜單！韓國數據分析機構GOODDATA公開11月第二週最新韓熱搜排行榜」TV+OTT榜單！目前不僅有10月韓劇熱播中，眾多11月新劇陸續登場，讓劇迷們沒時間劇荒，趕緊一起來看網友都在搜什麼吧！？

《親愛的X》黃寅燁、金度勳、金裕貞、金永大劇照

11月熱搜韓劇TOP 1《親愛的X》12.28%

漫改劇《親愛的X》在海內外都話題度破表！全劇共12集，目前已播至第8集，進入收尾階段！該劇不管是編導、演員都是黃金陣容，由《太陽的後裔》、《鬼怪》、《Sweet Home》名導李應福執導的最新力作，並根據同名網漫改編！《親愛的X》是以戴著面具偷取人心，利用他人策劃計謀的「惡女」爲主人公的作品，講述了一個女人曲折離奇的人生故事，劇情相當灑狗血，已經還有淒美又慘烈的愛情故事上演中！金裕貞擔任關鍵女主人公，演繹「反社會人格」角色，同時周旋金永大、黃寅燁、金度勳、洪宗玄等多位男神，所展開的演藝圈狗血羅曼史！韓劇《親愛的X》線上看：HBO Max獨播！

廣告 廣告

《親愛的X》黃寅燁、金裕貞劇照

11月熱搜韓劇TOP 2《宇宙Marry me？》11.02%

浪漫喜劇《宇宙 Marry me？》在台由Disney+獨播！該劇剛播畢大結局！由崔宇植與庭沼珉(庭沼玟)主演，兩人共譜「先婚後愛+假新婚夫妻羅曼史」！該劇由《又，吳海英》導演宋賢旭執導，《別有用心的單身女》李荷娜編劇執筆。劇情講述一對男女為了守住高級婚房贈品，展開90天偽裝成「新婚夫婦檔」生存浪漫喜劇，崔宇植飾演擁有80年傳統的糕點店第四代獨子，庭沼珉飾演設計師，經歷未婚夫出軌而解除婚約，為了死守作為新婚特別獎勵的豪華聯排別墅，向與前未婚夫同名的金宇宙求婚，所展開甜蜜而刺激的愛情故事！韓劇《宇宙 Marry me？》線上看：Disney+獨播！

《宇宙Marry me？》崔宇植、庭沼珉劇照

11月熱搜韓劇TOP 3《月亮在江邊流淌》10.97%

奇幻古裝韓劇《月亮在江邊流淌》同樣為最近開播新劇，目前播至第6集！該劇由姜泰伍、 金世正主演，並由《我們，家》導演李東賢執導與《境遇之數》編劇趙勝熙合作打造，該劇為2010年熱門劇作SBS《秘密花園》的史劇版，劇情講述失去笑容的世子，與失去記憶的女攤販「靈魂互換、身份顛倒」的故事。姜泰伍飾演「李江」，正在代理朝政的朝鮮王世子，失去嬪宮後他放棄自己的幸福，一心只想復仇，金世正飾演「朴達利」，身份卑微的攤販，與死去的世子嬪長相一模一樣！兩人身分對調後所展開的奇幻爆笑羅曼史！韓劇《月亮在江邊流淌》線上看：friDay影音獨播！

《月亮在江邊流淌》金世正、姜泰伍劇照

11月熱搜韓劇TOP 4《操控遊戲》10.46%

《操控遊戲》在海內外話題度都相當高！該劇由池昌旭與D.O.都敬秀主演！劇情講述一名過著平凡生活的男人，生活卻突然被操縱，陷入深淵地獄後回來的他，所展開的血色復仇故事！池昌旭飾演的「朴台仲」是一位積極又富有同理心的模範公民，直到他的善良成為致命弱點。某天，他突然遭到逮捕，罪名為強姦並殺害一名素未謀面的女子，最終朴台仲被判無期徒刑！坐了冤獄的台仲，發現自己跌落谷底是因為都敬秀飾演的神祕人物「安耀翰」所精心策劃！朴台仲打算讓安耀翰付出代價，並展開絕地復仇計畫，要向讓自己變成那樣的人們復仇，變身擁有強烈復仇慾望的黑化復仇者！韓劇《操控遊戲》線上看：Disney+獨播！

Disney+《操控遊戲》D.O.都敬秀、池昌旭劇照

11月熱搜韓劇TOP 5《你旁觀的罪》10.19%

Netflix驚悚韓劇《你旁觀的罪》已在11/7上線公開！該劇由全少妮、李瑜美、李茂生、張勝祖主演！該劇以女性視角復仇敘事為主軸，劇情講述在死亡或不殺就無法擺脫的現實面前，決定殺人的兩個女人捲入意想不到的事件中所發生的故事，共譜無法預測劇情走向！全少妮自幼目睹父親對母親施暴，內心帶有深刻創傷。她現為百貨公司奢侈品部門職員。李瑜美曾是有前途的童書作家，卻因嫁入豪門後遭丈夫長年以精神與身體暴力控制，其人生陷入無法掙脫的泥沼，兩人在對現狀的忍耐與痛苦中建立起一種「共謀」關係：她們認為若不反擊、若不做出極端行動，就無法擺脫暴力的惡性循環！韓劇《你旁觀的罪》線上看：Netflix獨播！

Netflix《你旁觀的罪》李瑜美、全少妮劇照

11月熱搜韓劇TOP 6《一吻爆炸》8.42%

Netflix全新韓國浪漫喜劇《一吻爆炸》再度帶來滿滿笑料、化學反應與心動的瞬間！目前在台灣Netflix節目榜持續霸榜TOP 3，劇情故事講述安恩真飾演的單身女子「高多林」與張基龍飾演的「孔志赫」兩人有著浪漫的邂逅，甚至認識不到幾天火速激吻滾床單，沒想到兩人之後再次遇見，竟然是上司與下屬身分，高多林為了獲得一家嬰兒用品公司的工作，假扮成已婚單親媽媽，甚至還有個孩子，原本只是個小謊言，卻在遇上冷靜幹練的組長孔志赫後，讓兩人的辦公室職場生活徹底翻轉，繼而展開的社內羅曼史！韓劇《一吻爆炸》線上看：Netflix獨播！

《一吻爆炸》張基龍、安恩真劇照

11月熱搜韓劇TOP 7《颱風商社》7.77%

Netflix熱播中的《颱風商社》即將在本周末播出大結局！該劇由李俊昊、金敏荷主演！《颱風商社》是一部以 1997 年國際貨幣基金組織（IMF）外匯危機為背景的作品，講述年輕社長在IMF 破產危機中，為了守護父親留下的中小企業「颱風商社」與其家庭所展開的奮鬥故事。李俊昊飾演颱風商社代表「姜颱風」，為了守護父親生前珍視的颱風商社，而拼盡全力奮戰與守護！金敏荷飾演颱風商社業務代表「吳美淑」，原本只是公司會計的她，因為IMF危機，公司岌岌可危，因此接受姜颱風提案，成為業務代表！兩人最近在劇中感情線大躍進，讓觀眾看得粉紅泡泡滿滿！韓劇《颱風商社》線上看：Netflix獨播！

《颱風商社》李俊昊、金敏荷劇照

11月熱搜韓劇TOP 8《金部長的夢想人生》7.38%

《金部長的夢想人生》該劇改編自宋熙九作家的小說，講述一位中年男子在一瞬間失去自己認為最有價值一切後，在漫長的旅程盡頭，最終找回那個不再是大企業部長，而是真正的「自己」的故事。該劇由《天空之城》、《雖然不是英雄》趙賢卓導演執導，金弘基、尹慧星作家共同執筆！柳承龍飾演擁有25年資歷的王牌銷售員「金南洙」，具備優秀的實務能力與銷售技巧，自入職以來每年都獲得晉升。他擁有和樂美滿的家庭，在首爾黃金地段擁有自己的公寓。然而，隨著歲月流逝，他逐漸失去自己的立足之地。韓劇《金部長的夢想人生》線上看：Netflix獨播！

《金部長的夢想人生》柳承龍劇照

11月熱搜韓劇TOP 9《因為沒有下輩子》4.33%

《因為沒有下輩子》全劇共12集，目前播至第4集！該劇由金政珉導演、辛珆源編劇，並由金喜善、韓惠軫、陳瑞演主演。劇集講述三個四十多歲的女子，疲於日復一日的育兒戰爭及如滾輪般的職場生活，並為了追求更好的「完生」，而左衝右突的喜劇成長記。金喜善飾演「趙奈廷」過去曾是年薪破億、深受矚目的節目主持人，如今卻是有兩個孩子、事業中斷的媽媽。她試圖從歐巴桑身份，再次重回年薪破億的主持人，開啟「人生再挑戰記」。韓劇《因為沒有下輩子》線上看：Hami Video獨播！

《因為沒有下輩子》劇照

11月熱搜韓劇TOP 10《不幸的幸會》3.93%

《不幸的幸會》(討厭的愛情)全劇共16集，目前播至第6集！該劇由李政宰、林智妍、金智勳、徐智慧主演！劇情講述想要成為愛情劇匠人的刑警專業演員，和從記者獎出身的政治部記者降職到演藝部記者的大人系羅曼史！劇情聚焦演藝圈與媒體業的互動，包括演員在鏡頭外的心理狀況，以及媒體人轉換職場後的自我懷疑，劇情男女主角情感類型相當反差，兩人一開始不是因為愛，而是因為職業與身份上的碰撞與矛盾開始，然後漸漸變成互相理解的戀情！同時還有舊愛回歸與新愛萌生，多角戀的情感糾葛之一！韓劇《不幸的幸會》線上看：Prime Video獨播！

《不幸的幸會》李政宰、林智妍劇照

以上就是11月韓劇熱搜榜TOP 10，網友的搜尋量也能反映出觀眾對該劇的關注度與話題度，不曉得這些熱搜韓劇你都開追了嗎？趕緊追起來吧！

11月韓劇「熱搜榜」TOP 10！翻攝自GOODDATA IG

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！