海釣返程遇漲潮資深警務員十鼓失蹤1夜 遭蚵農發現已無生命跡象

彰化縣伸港鄉十鼓海域17日傳出一起令人扼腕的釣魚落水意外，1名來自台中的魏姓警務員，年約60歲，與友人相約前往海邊享受海釣時光，未料返程途中疑似遭遇漲潮或海況突變，不慎落水失聯，最終仍未能平安返家，為這趟原本單純的休閒行程畫下沉痛句點。

警消單位於17日下午4時35分接獲通報後，立即啟動緊急搜救機制。彰化縣消防局迅速派遣7名消防人員、3輛消防車、1輛救護車、2艘救生艇及1架無人機前往現場，同時因事故地點位於海巡署管轄海域，海巡署亦出動10人、5車及1艘巡防艇協助搜尋，彰化縣救難協會也同步投入救援行列，展開海、空、岸多方位搜索。

搜救行動過程中，無人機持續於海面上空盤旋，嘗試鎖定任何可疑目標，然而隨著天色轉暗、風速增強，空拍畫面受限於光線與浪況，判讀難度大增，搜救效率受到影響。經專業評估後，相關單位於晚間7時許暫停無人機偵搜任務，並規劃於翌日上午再度出動，盼能把握黃金時間尋獲失蹤者。

不料18日清晨6時許，海巡人員接獲1名蚵農通報，指出其出海作業時，在距離海尾蚵道岸際約1.4公里處，發現一具男性遺體。家屬隨即趕赴現場，搭乘蚵農船隻前往指認，最終確認死者正是失聯多時的魏姓警務員。救援人員隨後徒步涉水，利用長背板將遺體運回岸邊，交由警方及相關單位後續處理。

台中市警局第四分局表示，魏員任職於保防組，從警資歷長達35年，工作態度一向認真盡責，深受長官與同仁肯定，私下生活單純，勤餘最大的興趣便是釣魚。突如其來的意外，不僅讓家屬悲痛萬分，也讓警界同仁深感不捨。分局已全力協助家屬處理撫卹及治喪事宜，盼在這段最艱難的時刻，成為家屬最堅實的後盾。至於魏男確切落海原因與死因，仍有待警方進一步調查釐清。

