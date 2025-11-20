海關人員性騷、恐嚇空服員！關務署重懲記2大過免職：確有不當言行

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

關務署台北關一名黃姓巡緝課員，今年11月休假出國搭乘班機時，傳出對空服員有不當言行，疑似以言語恐嚇，並偷摸空服員的手涉性騷擾，事件曝光後引發外界質疑海關紀律。台北關完成內部調查後，昨（19）日召開考績委員會，決議給予黃姓關員二大過並免職。

關務署台北關一名黃姓巡緝課員，傳出對空服員有不當言行，疑似以言語恐嚇，並偷摸空服員的手涉性騷擾。（示意圖／Pixabay）

關務署說明，這起事件經媒體報導後，單位立即啟動行政調查，確認相關行為確實違反公務員服務法及多項紀律規範。調查內容指出，黃姓課員在私人行程中，仍以海關人員身分假借權勢、做出有失官箴的舉動，不僅造成空服員壓力，也傷害海關公務及政府形象。

關務署指出，該名課員的不當行為已對民眾對海關的信任造成損害，情節重大，因此依公務人員考績法等規定從嚴處置，以維護紀律與政府信譽。

關務署強調，海關肩負邊境安全的重要任務，所有關員都必須遵守公務員服務法，不得以身分或權力進行任何侵害他人的行為。未來也將持續加強法紀教育，要求同仁維持專業操守，確保海關形象與民眾權益不受影響，守護人民權益。

◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

