海關人員涉性騷空服員 關務署：嚴懲重罰絕不護短

（中央社記者呂晏慈台北7日電）媒體報導一名關務署台北關黃姓巡緝課員本月搭機時，疑似對一名空服員性騷擾。關務署台北關今天強調，海關全力配合司法調查，嚴懲不貸，絕不護短。

根據媒體報導，黃姓巡緝課員於11月3日搭乘長榮航空從慕尼黑返台班機時，不僅趁機摸空服員的手、對她拍攝，還要求空服員下機後單獨至海關紅線櫃檯接受行李檢查，令空服員心生恐懼，4日即至航警局報案。

關務署台北關今天發布新聞稿表示，全案已由長榮航空公司報請警察機關偵辦，海關全力配合司法調查，嚴懲不貸，絕不護短。

台北關說明，海關於知悉該事件後，立即啟動行政調查，並將涉嫌關員調離原職務。雖然他的行為是於休假出國期間發生，但海關執掌邊境管制，理應以身作則，嚴格遵守法律，由於已嚴重影響機關聲譽及政府形象，將於調查後迅速召開考績委員會檢討行政責任。

台北關表示，針對涉嫌性騷擾行為，已啟動性騷擾調查程序，依性騷擾防治法等相關規定調查審議，並將加強關員法紀教育及性別平等教育訓練，提升關員法紀及性平觀念。（編輯：林克倫）1141107