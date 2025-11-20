海關休假搭機「性騷、恐嚇空服員」 遭重懲2大過免職

一名海關休假搭機時涉嫌恐嚇空服員，遭記過免職。（示意圖，Pexels）

關務署台北關一名黃姓巡緝課員日前搭乘國際航班返台時，遭指控在機上騷擾空服員，並要求對方下機接受單獨行李檢查，造成空服員恐懼，向航警局報案，關務署於昨（19日）表示，考績委員會依《公務人員考績法》決議予以重懲，對黃員記二大過並免職。

關務署昨日指出，黃員於個人休假出國搭機期間，經調查確有假借職務權力、有失官箴的不當言行，已破壞人民對海關人員執行職務信賴，使商民對海關內部紀律與外部形象產生負面觀感，嚴重毀損海關聲譽及政府形象，違反《公務員服務法》等相關規定。

關務署表示，經召開考績委員會審議，因情節重大，決議對黃員予以專案考績一次記二大過並免職；關務署強調，所有關員必須嚴守法規，不得有損害公務員名譽及政府信譽的行為，也不可利用職務或權力侵害他人，後續將持續加強法紀教育宣導，以維護專業與廉能形象，共同守護人民權益。





