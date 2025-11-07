海關偷摸空服員！要求下機單獨檢查「給她教訓」 關務署：絕不護短

關務署台北關一名巡緝課員傳出對空服員性騷擾，台北關表示絕不護短。示意圖，取自Pexels



關務署台北關黃姓巡緝課員被爆料，本月搭機時對一名空服員性騷擾，除了趁遞送水杯時摸手，還拿手機偷拍對方，甚至要求空服員下機後單獨受檢；關務署台北關今天（11/7）強調，全力配合司法調查，絕不護短。

《自由時報》報導，黃姓巡緝課員本月3日搭乘長榮航空從慕尼黑返台班機時，趁機偷摸空服員的手、拍攝對方，還要求她下機後單獨到海關紅線櫃檯接受行李檢查，揚言「給她一個小小的教訓」。空服員心生恐懼，隔天就到航警局報案。

關務署台北關今天發布新聞稿表示，全案已由長榮航空公司報請警察機關偵辦，海關全力配合司法調查，嚴懲不貸，絕不護短。

台北關進一步指出，海關於知悉該事件後，立即啟動行政調查，並將涉嫌關員調離原職務。該員行為雖是在休假出國期間發生，但海關執掌邊境管制，理應以身作則，嚴格遵守法律，該員行為已嚴重影響機關聲譽及政府形象，將於調查後迅速召開考績委員會檢討行政責任。

台北關表示，針對該員性騷擾行為，已啟動性騷擾調查程序，依《性騷擾防治法》等相關規定調查審議，並將加強關員法紀教育及性別平等教育訓練，提升關員法紀及性平觀念。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

