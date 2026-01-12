海關攜手港警、移民署、海巡署及調查局 邊境把關遏止走私不法

高雄關表示，為防堵高雄港區偷渡、走私不法情事發生，該關與高雄港務警察總隊、移民署、海巡署及調查局等相關單位近日共同執行船舶抄查，協同發揮行政管制力量，展現守護國門決心。(見圖)

高雄關今(十二)日說明，鑑於春節期間，國內對肉品、年貨及民生食品需求倍增，不法走私肉製品風險提高；另為加強查緝菸品及毒品，海關藉由這次高強度聯合掃蕩行動，鎖定高風險船舶，自目標輪進港後，隨即登輪展開大規模系統性抄查，確實搜索船上可能匿藏空間，徹底防堵不法，以維護國人健康與社會安定，並發揮震懾效果，以達確保國家安全。

高雄關指出，海關職司邊境管制、查緝走私之重任，除積極與國內各情治單位及查緝機關密切橫向聯繫，建立情資互通管道，強力打擊犯罪外，並透過專業分工，共同構築綿密之邊境防護網，以貫徹「攔截不法於關口」之目標。

高雄關強調，為阻私梟藉機蠢動，嚴防走私，人人有責，呼籲全國民眾勇於檢舉不法，免費檢舉走私專線○八○○七一一一一七。