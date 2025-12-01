海關新建35噸級巡緝艇開工 部署於基隆關

圖，基隆關提供。

▲圖，基隆關提供。

海關新建三十五噸級巡緝艇開工，導入科技偵蒐強化海上查緝。為接續執行巡緝艇汰舊換新計畫，強化邊境管制及海上反毒、反走私能量，基隆關一日舉行「海關三十五噸級巡緝艇二艘」開工典禮，由基隆關關務長張世棟及龍德造船工業股份有限公司董事長黃守真共同主持，象徵海關邊境查緝能量傳承與精進。

基隆關表示，此次新造船艇採下鋼上鋁結構，同時確保結構強度亦兼顧船舶輕量化，船舶採用硬稜泌船型設計，具斜艏材及橫截艉，並於水下艉部設置「截流組」（Interceptor），該設計可減少甲板上浪並維持良好航行姿態，使其具備速度快，機動性強及操縱性優等特點，於蒲氏風力3級（含）以下時，船速最高可達三十節，利於執行海上查緝任務。

為提升全天候偵蒐能力，新艇特別配備「夜視攝影系統」及「星光夜視雙筒望遠鏡」等科技設備，透過高科技儀器的輔助，海關將可於日、夜間進行更清晰嚴密的海上監視，大幅增加查緝能量，使不法活動無所遁形。

基隆關強調，海關職司貨物通關、稅費稽徵、邊境管制及查緝走私等重要任務，高性能巡緝艇是海關執行海上查緝的利器，新造三十五噸級巡緝艇完工後將部署於基隆關，相信可為海上巡緝能量再添生力軍。海關亦將持續更新執法設備，展現政府打擊走私、維護邊境安全的決心，全力守護國境。