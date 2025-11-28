海關查獲仿冒HDMI線逾萬件 業者致謝

基隆關查獲的仿冒HDMI傳輸線進口數量達一萬多件，台灣高清公司經理季建廷(左)向基隆關致贈感謝狀，由副關務長吳慧燕代表接受。(基隆關提供)

記者郭基生∕基隆報導

基隆關近三年來，查獲的仿冒ＨＤＭＩ傳輸線相關產品數量達一萬多件，侵權市值更高達新臺幣九億多元，其中受侵權的台灣高清數位智財有限公司，為了感謝基隆關積極維護智慧財產權，二十八日特別向基隆關致贈感謝狀，表達謝意。

基隆關職掌國內進出口貨物的把關，並長期致力於智慧財產權的保護，對打擊仿冒更是不遺餘力，尤其，近三年來查獲的仿冒ＨＤＭＩ傳輸線相關產品進口，就超過一萬件。

基隆關說，這一類仿冒貨物最常見的是以一般雜貨櫃或以快遞方式報運進口，貨物樣態多元且數量龐大，有賴關員專業細心，一旦發覺疑點，海關關員會即時通知商標權利代理人前往鑑定。

如經確認屬仿冒商品者，依商標法第九十七條規定，意圖販售而持有、陳列、輸出或輸入侵害商標權商品者，最高可處一年以下有期徒刑、拘役或併科五萬元以下罰金。