海關查獲多起大陸貨洗產地案

基隆關近來查獲多起廠商將中國大陸製產品運至台灣，再經簡易加工或改換包裝混充為台灣製造，出口至美國，影響我國商譽。

記者郭基生∕基隆報導

基隆關近來查獲多起廠商將中國大陸製產品運至臺灣，再經簡易加工或改換包裝，即宣稱符合實質轉型，並標示為臺灣製造（Made in Taiwan）出口至美國。基隆關表示，這類出口貨物，已涉及標示不實及擾亂貿易秩序，基隆關提醒業者，切勿心存僥倖，以免違規受罰，影響我國商譽。

基隆關說，所謂「洗產地」是指外國貨物藉由在臺灣進行未達實質轉型的加工，偽裝成我國產品出口，以規避進口國對該國貨品的高關稅或貿易管制，為防堵這類違規情事，海關已全面加強查緝，今年四月已成立「強化違規轉運查核小組」，針對進出口貨物產地標示加強抽核，嚴格查緝是否涉及違規轉運或偽標產地，一經查獲，將移送主管機關經濟部國際貿易署議處。基隆關表示，已有多家廠商被查獲，並依貿易法規定裁處罰鍰。

基隆關說，依據原產地證明書及加工證明書管理辦法規定，貨物若非完全在臺灣生產，必須經過「實質轉型」方能認定為臺灣產製，僅進行簡單的切割、包裝、分類或混合等「簡易加工」並不屬於實質轉型，且未改變貨物屬性，但卻有試圖規避原產地認定規範，廠商若對相關作業是否符合實質轉型存有疑義，應先確認法規要件，而非自行認定。

基隆關再度呼籲出口廠商，應確實遵守產地標示規定，對於貨品是否符合我國原產地認定標準，應參照原產地證明書及加工證明書管理辦法辦理，如有認定疑慮，應主動向貿易署洽詢，切勿因不諳法規或貪圖便利，導致通關時被查獲偽標產地，面臨鉅額罰款及行政處分，得不償失。