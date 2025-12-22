海關業者交流 中航物流獲獎

中航物流運用科技強化對貨物監控提升通關效能，基隆關關務長張世棟（左）頒獎表揚。（基隆關提供）

記者郭基生∕基隆報導

基隆關二十二日邀集運輸業、倉儲業、報關業及承攬業等聯合座談，增進通關便捷並加強業者與海關間多向溝通，相關業者及公會代表踴躍出席，藉由雙方持續交流互動使政策能與實務需求接軌，提升海關服務品質。

座談邀請基隆港務分公司、中華民國貨櫃儲運事業協會、基隆市國際輪船商業同業公會、基隆市船務代理公會、台灣商港事業發展協會、北市海運承攬運送公會、基隆市報關工會、基隆市報關公會、新北市報關公會及桃園市報關公會等。

基隆關關務長張世棟在座談會前頒獎表揚本年度績優自主管理倉儲業者；其中，中航物流運用科技強化貨物監控流程，降低人為疏失且提升通關效能，再度獲獎。

副關務長林佳吟及各業務單位主管出席座談會，並就上次會議列管案件辦理情形及宣導事項逐一說明，獲得業界肯定。

基隆關也在會中宣導貨櫃集散站應辦理登記證變更、校正及停業報備，正確揭露營運資訊、運輸業者多加利用關港貿單一窗口辦理船舶線上結關、報關業者協助向合作廠商宣導於接獲海關事後稽核輔導守法自評通知時，確實檢核進口貨物申報資料是否有誤。

基隆關籲請業者利用港貿單一窗口新增的「尚未補具輸美國貨品原產地聲明書（Ｃ１通關案件）報單號碼查詢」功能，只要以行動自然人憑證註冊服務，歡迎商民多加利用；也鼓勵各相關公（工）會及業者提出建言，加強雙方交流互動，使政策能與實務需求接軌，共同營造更優質、更便捷的通關環境。