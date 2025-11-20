海關機上性騷長榮空姐還嗆「給她教訓」 關務署開鍘：2大過免職

長榮空服員遭海關性騷、恐嚇，關務署決議開鍘。

台北關黃姓巡緝課員今年11月休假搭機出國時，假借公務職權，以不當言行滋擾、恐嚇長榮空服員，行為引發外界譁然。關務署完成行政調查後，於本月19日召開考績委員會，認定其情節重大，決議專案考績一次、記二大過並免職，強調將嚴懲失職行為，以維持官箴與海關形象。

據調查，黃男當時於機上向空服員索水，趁對方遞水之際，疑似伸手觸碰空服員的手，讓對方明顯不適。沒多久，他又拿起手機對空服員拍攝，被制止後不但不道歉，還突然亮出身分，自稱是「海關人員」，並要求空服員落地後「到紅線櫃檯接受行李檢查」，甚至語帶教訓地說出「只是給她一個小小教訓」。

空服員不僅被拍攝，也疑似遭以職權威脅，深感害怕。班機返抵台灣後，她隨即於本月4日上午向航警局報案，指控黃男涉恐嚇與性騷擾。

面對警方詢問，黃男否認性騷擾，也否認觸碰空服員，辯稱與妻子進行離婚官司、又加上飛行壓力心情不佳，拍攝空服員則是「誤會」，至於要求到紅線櫃檯檢查，他聲稱屬正常程序。但關務署調查認定，黃男確有假借職務權力、失當言行，嚴重損害海關形象。

關務署說明，調查結果確認黃姓課員於機上確有「假借職務權力」「有失官箴」等不當舉止，不僅破壞人民對海關執法的信賴，也造成商民對海關紀律與外部形象的負面觀感，嚴重損及機關聲譽。其行為已違反《公務員服務法》等相關規定，因此依法作成最嚴厲處分。

關務署並強調，海關負責國境安全，關員必須嚴守法紀，任何損害政府信譽或假借權力影響他人的行為均零容忍。未來也將強化紀律教育與廉能宣導，要求同仁以更高標準自我檢束，共同維護公務形象與人民權益。



