海關每月都有拍賣商品 民眾必須確認資訊來源



【記者陳水旺基隆報導】

許多民眾利用海關標售私貨及逾期貨拍賣時「撿好康」，但最近網路詐騙猖獗，基隆海關法務緝案組提醒，必須留心辨識海關拍賣資訊來源，避免誤信假訊息、假廣告而購買假冒的海關拍賣品。



以電動自行車為例，市面上一台售價約五萬元，海關拍賣品只需一萬元，名牌皮包的差價更是驚人，另外常見標售貨品有:衣物紡織品、床包、襪子、電動滑板車、螺絲及汽車零件等，海關每個月都有標售，希望大家珍惜資源多加利用。



基隆關表示，海關原則於每月最後一週的星期四辦理私貨及逾期貨標售開標作業，開標日前一週於官網公告最新貨物清單，基於物盡其用、珍惜資源，並減少貨物銷毀對環境產生的污染，歡迎商民踴躍參與投標。



因為個人及廠商均可參與競標，有意投標的商民，可於公告時間內申請至貨物存放地點看貨，並至該關三樓「法務緝案組」繳交押標金後領取投標單，此投標單必須於開標當日下午1時30分前以限時掛號郵寄該關。



「押標金」可以財政部關務署基隆關為受款人的臺銀本票、銀行本行支票或銀行保付支票；如押標金總額未達新臺幣5,000元，也可繳納現金。



有意參加者需留心辨識海關拍賣資訊來源，避免誤信假訊息、假廣告而購買假冒的海關拍賣品。FACEBOOK海關粉絲專頁（請認明圓形藍底白勾）僅提供拍賣訊息，無法透過網站下單購買，亦無貨到付款的選項。海關拍賣是以貨物現況標售並提供看貨服務，得標繳款後憑海關放行單至櫃場倉庫提領貨物，而且不可退貨，亦無鑑賞期退貨機制。 (2025/11/04)

