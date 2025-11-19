海關涉恐嚇空服員 關務署重懲記2大過免職

▲針對有海關人員於休假期間涉恐嚇空服員，嚴重影響機關形象，財政部關務署今（19）日決議重懲，一次記2大過免職。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 針對有海關人員涉嫌在個人休假搭機時滋擾生事，並恐嚇空服員，財政部關務署今（19）日表示，已依規定完成行政責任調查，並在今日召開考績委員會審議決議，予專案考績1次記2大過免職，以儆效尤，並維官箴。

關務署說明，涉案海關人員於個人休假出國搭機期間，經調查確有假借職務權力、有失官箴的言行，已破壞人民對海關人員執行職務的信賴，亦使商民對海關內部紀律與外部形象產生負面觀感，嚴重毀損海關聲譽及政府形象，違反公務員服務法等相關規定，情節重大，爰依公務人員考績法等相關規定，於今日祭出重懲。

關務署重申，海關執掌邊境管制，所有關員必須嚴守公務員服務法規定，不得有損害公務員名譽及政府信譽的行為，絕不容許關員假借權力，或利用職務上機會加損害於他人，海關將加強關員法紀教育宣導，強化專業與廉能形象，共同守護人民權益。

