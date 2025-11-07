海關爆性騷空姐偷摸＋偷拍 還嗆下機「單獨檢查」 關務署震怒回應

財政部關務署。（資料照／吳靜君攝）

關務署台北關驚傳有海關人員性騷擾長榮航空空姐，不僅偷摸手又偷拍照，被制止後竟惱羞要求該名空姐單獨到紅線櫃台接受檢查，稱要給小小教訓，嚇得當事人報警求救。台北關也做出回應，表示已先將該員調離現職接受調查。

根據《自由時報》報導，台北關黃姓巡緝課員在本月3日搭乘長榮航空自慕尼黑返台班機時，藉著遞水時偷摸空服員的手，還拿起手機偷拍，其他空服員看到立刻上前制止。未料黃男先是否認，隨後惱羞成怒，自曝自己是海關人員，要求該名空服員下機後獨自到紅線櫃台接受檢查，更威脅「你們要所有人都來檢查，還是就她一個？」稱只是要給這個空服員一個小小的教訓。

遭受性騷的空服員還處在恐懼的當下，又聽到黃男威脅，嚇得立刻向航警局報案，控訴對方恐嚇、性騷。黃男則矢口否認偷摸、偷拍，並表示自己近期和妻子離婚，心情不好，因而用語不當，且是依正常程序要求對方到紅線櫃台檢查行李。

對此台北關表示，此案已交由長榮航空報警請警方偵辦，海關也會全力配合，決不護短。台北關說，已先將黃男調離現職，靜候調查，痛批黃男雖是休假期間，但其工作為執掌邊境管制，理應以身作則，嚴格遵守法律，卻做出嚴重影響機關聲譽及政府形象的舉止，調查後會第一時間召開考績委員會，對該員進行應有懲處，同時啟動性騷擾調查程序，依性騷擾防治法等相關規定調查審議，並將加強關員們法紀教育及性別平等教育訓練。

