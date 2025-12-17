海關碼頭招牌遭批破壞景觀 淡水古蹟博物館：已協調拆除

淡水海關碼頭古蹟旁出現大型的餐飲招牌，廠商17日中午前拆除。（張鎧乙攝）

淡水海關碼頭近日因大型餐飲招牌進駐，引發民眾在社群平台熱議，質疑過於醒目的設計破壞百年古蹟與河岸景觀協調性。對此，淡水古蹟博物館17日回應指出，相關設施設置均依法審查、屬非永久性配置，並已在溝通後廠商於當日中午前完成招牌拆除，後續也將持續滾動檢討，回應民眾對公共美感的期待。

有民眾日前在地方臉書社團張貼照片指出，淡水海關碼頭古蹟旁出現大型、色彩鮮明的餐飲招牌，直言「淡水風景是公共財」，認為招牌設置地點緊鄰百年老榕樹與歷史建築，視覺衝突強烈，質疑主管單位是否忽略場域特性，引發不少網友共鳴與討論。

淡水古蹟博物館17日說明，淡水海關碼頭為歷史場域，同時也是對外開放的公共空間，部分臨時性設施設置，是基於古蹟營運與公共服務之必要需求，皆已依規定完成審查，並非永久設施，依契約規定，租期屆滿且未續租時，須回復原狀。針對外界關注的「特大招牌」爭議，經館方協調後，承租廠商已於中午前拆除完成。

淡古強調，未來將持續要求承租單位尊重歷史場域特性，無論在設施設計或營運內容上，都需與古蹟風貌及河岸景觀相互融合，並會依實際營運情形進行滾動式檢討與調整；同時，也已將網友提出的美感建議轉知承租單位，作為後續改善參考。

淡水海關碼頭古蹟在廠商得標後，規劃異國主題餐廳入駐。（張鎧乙攝）

據了解，淡水海關碼頭標租面積約2,772坪，由運博國際公司得標，年租金約280萬元，租期4年，期滿得續約1次。業者規劃以異國主題餐廳、多元市集及不定期藝文節慶活動方式經營，期望與周邊商圈串聯，成為連結淡水老街與漁人碼頭的重要觀光節點。

