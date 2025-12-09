海關籲正確申報進口生產國別

關務署九日籲業者正確申報進口貨物生產國別，以維貿易統計品質。該署強調，全球貿易往來日益頻繁，貿易統計之國別統計為我國政府制定與貿易夥伴國間經濟政策、國際經貿談判的重要依據，亦是私部門市場研究與營運分析不可或缺基礎。（圖：關務署提供）

依聯合國國際商品貿易統計（IMTS）規範，各國在申報進口貨物時應以生產國別為統計基礎，關務署亦於預報貨物通關報關手冊－進口篇規定，進口報單第三十六欄應填入貨物之生產國別（包含國名及其代碼），例如進口貨物在越南完成主要製造程序，賣方國家為新加坡，並由香港起運送至臺灣，該貨物生產國別應申報為「越南」，而非「新加坡」或「香港」。

關務署近期檢核進口貿易統計資料時，發現生產國別申報錯誤案例，提醒業者注意：

一、國家英文發音易被混淆：例如瑞士（Switzerland）正確國別代碼為CH，發音與史瓦帝尼（Eswatini）相似，而將瑞士國別代碼CH誤繕為史瓦帝尼之國別代碼SZ。

二、因鍵盤上英文字母相鄰而誤繕：例如將SG（新加坡）誤繕為ST（聖多美普林西比）、將KR（南韓）誤繕為KE（肯亞）、CN（中國大陸）誤繕為CH（瑞士）。

為維護我貿易統計資料正確性，該署籲業者正確申報進口貨物生產國家及其代碼，相關查詢可至關務署官網首頁＞資訊匯流＞線上查詢＞代碼查詢＞聯合國地方代碼（https://web.customs.gov.tw/single-html/1222）＞相關連結：關港貿單一窗口聯合國地方代碼查詢（GC308）。另該署彙整申報國別應注意事項及常見錯誤案例供各界參考，可參閱海關進出口統計查詢網＞貿易統計＞其他參考資訊＞統計宣導事項（https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA17_DEC）＞6.國別。