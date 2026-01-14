海關規劃7艘巡緝艇汰舊換新 強化查緝走私量能

（中央社記者呂晏慈台北14日電）為強化海關查緝海上走私量能，財政部關務署今天表示，規劃建造2艘100噸級巡緝艇、2艘35噸級巡緝艇及3艘5噸級快艇，交期落在114年7月及117年間，以汰舊換新提升戰力。

財政部關務署副署長蘇淑貞今天在例行記者會表示，持續推動「海關巡緝艇汰舊換新第二期計畫」，由財團法人船舶暨海洋產業研發中心負責規劃設計及監造，其中3艘5噸級快艇已於114年10月全數交船投入服勤，配置於高雄港與100噸級巡緝艇分工共同執行巡緝任務。

根據關務署規劃，預計115年12月將有1艘100噸級巡緝艇交船，配置於蘇澳港；116年將有第2艘100噸級巡緝艇交船，配置於高雄港；2艘35噸級巡緝艇方面，預計將於117年交船，分別配置於花蓮港及基隆港。

關務署說明，高雄港為台灣主要國際商港，港外設有4個錨泊區及危險品船專用錨區，港內則有眾多修造船廠、前鎮漁港及旗津漁港等多種場域，已全數交船的新式5噸級快艇具備吃水淺、操縱性佳及機動性高等優勢，特別適合執行近海、港灣及港內等複雜場域巡邏任務，除有助監控追蹤可疑船隻活動外，亦能靈活執行快速攔截走私船等緊急應變任務。

關務署表示，新造5噸級快艇於速度及高續航力表現優異，經海上公試驗證，最高航速可達35節，續航力超過150海浬，並配備星光夜視雙眼望遠鏡，可全天候清晰且嚴密執行海上監控作業。

關務署表示，新艇投入使用後，將大幅提升查緝效能與人員、船艇安全，有效嚇阻海上走私行為，進一步提升國際商港安全。（編輯：翟思嘉）1150114