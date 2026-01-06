海關雜貨櫃設X光專線疑圖利？基隆關駁：提升查驗品質

(圖/海關落實關務邊境安全，加強查驗效能。/資料照)

報關業者質疑海關在台基、聯興2家公司尚未建置完成時，就讓基隆港公司獨自啟用，高價收費，涉嫌圖利特定廠商，對此。財政部關務署基隆關今（6）日出面駁斥非事實，雜貨櫃以X光儀器輔助查驗，是海關落實關務邊境安全聯繫會報決議，加強雜貨櫃查驗及效能，藉以最大程度改善通關品質，從制度面防堵不法，實為兼顧安全與效率的一項有效措施。

基隆關說明，雜貨櫃多自中國大陸及東南亞起運，櫃內貨物繁雜，風險甚高，向為通關管控重點。基隆關以往對雜貨櫃採行人工清櫃查驗，較難兼顧安全及便捷，去（114）年新設置的雜貨櫃X光專線，可協助關員快速檢視個別貨物，每條X光專線每日僅需2個人力，即可完成4至5只貨櫃的查驗工作，澈底解決多年來人工查驗量能不足的問題。基隆關表示，至今配合以X光專線通關的雜貨櫃進口業者，亦皆表示運作順暢。目前雜貨櫃至X光專線辦理通關係以輔導為原則，自去年2月至今僅121只，占總數不到5%。

基隆關強調，為緩解雜貨櫃進口業者以X光專線通關衍生的成本壓力，該關同步優化多項通關措施，業者可於查驗後快速提領貨物，降低其行政作業人力及倉儲費用。未來基隆港其他X光專線營運後，也將進一步回應雜貨櫃進口業者訴求，提升整體服務效能。

基隆關呼籲，希望商民及業者支持雜貨櫃採X光專線通關，大家一起努力建立一個公平、合法、透明的通關環境，才能保障業者權益，維護邊境安全，促進台灣經貿發展。