海關114年緝毒14件 重逾12噸

基隆關去年查獲各級毒品，總重達到一萬二千多公斤，其他還有活體動物六百多隻。（基隆關提供）

記者郭基生∕基隆報導

基隆關一一四年查獲各級毒品走私共有十四件，高達一萬二千多公斤，顯見國內對毒品的需求，日益嚴重，基隆關為確保國家安全、社會治安及民眾健康，未來仍將持續加強查緝，阻卻不法於邊境。

根據基隆關統計，去年在查獲的各級毒品中，以第四級毒品甲基苯基、丙酮及第二級毒品甲基安非他命為大宗，總重達到一萬二千零二十一點八五公斤，其他還有模擬槍七支、未經檢疫農產品三百六十六點五公斤、畜產品八百十六公斤，其中還包括未經檢疫豬肉及豬肉製品一百四十五公斤、活體動物六百八十九隻、紙菸五百零四萬四千三百九十四支、加熱式菸草一萬三百六十一條、電子煙四萬七千八百零四支、煙液二百三十九瓶、電子煙相關組合元件八十六萬二千四百九十七件，並查獲侵害智慧財產權案計七十一件，侵權市值高達一億二千四百多萬元。

基隆關說，去年一年基隆關同仁的努力下，積極精進各項查緝作為，並結合科技應用與跨機關合作，在防杜走私、查緝違禁品及不法貨物方面成果豐碩，查緝績效亮眼，有效維護國家安全及民眾健康，確保社會治安。

基隆關說，去年一年海關運用大數據分析、風險管理系統及高科技檢查設備，對高風險及可疑的貨物加強查緝，成功查獲多起重大走私案件，未來，基隆關仍將持續加強與警調、海巡等執法機關合作，透過情資共享與聯合查緝機制，展現打擊不法走私的決心與能力，阻卻不法於邊境，營造公平、安全的經貿環境，基隆關並呼籲民眾透過二十四小時免費檢舉走私專線：０八００三０六三０六勇於檢舉不法走私。