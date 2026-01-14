海關3艘5噸級快艇成軍 配置高雄港

關務署提供

▲關務署提供

海關提升國際商港緝私戰力，三艘五噸級快艇成軍，將配置於高雄港與一百噸級巡緝艇分工，共同執行巡緝任務。

為強化海關查緝海上走私量能，財政部關務署持續推動「海關巡緝艇汰舊換新第二期計畫」，規劃建造二艘一百噸級巡緝艇、二艘三十五噸級巡緝艇及三艘五噸級快艇，以汰舊換新提升戰力。該計畫由財團法人船舶暨海洋產業研發中心負責規劃設計及監造，其中三艘五噸級快艇已於去（一一四）年十月全數交船投入服勤，配置於高雄港與一百噸級巡緝艇分工共同執行巡緝任務。

廣告 廣告

關務署十四日指出，高雄港為我國主要國際商港，港外設有四個錨泊區及危險品船專用錨區，港內則有眾多修造船廠、前鎮漁港及旗津漁港等多種場域，新式五噸級快艇具備吃水淺、操縱性佳及機動性高等優勢，特別適合執行近海、港灣及港內等複雜場域巡邏任務，除有助監控追蹤可疑船隻活動外，亦能靈活執行快速攔截走私船等緊急應變任務。

新造五噸級快艇於速度及高續航力表現優異，經海上公試驗證，最高航速可達三十五節，續航力超過一百五十海浬，並配備星光夜視雙眼望遠鏡，可全天候清晰且嚴密執行海上監控作業。關務署表示，新艇投入使用後，將大幅提升查緝效能與人員、船艇安全，有效嚇阻海上走私行為，提升國際商港安全。