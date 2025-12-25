海陸上兵勒頸嗆「弄死」中尉排長！危害部隊紀律、斷送前途…衝動下場曝

記者陳弘逸／桃園報導

駐紮於桃園市龜山區的海軍陸戰隊六六旅工兵連，今年發生下屬對上級長官施暴案。（示意圖／PIXABAY）

駐紮於桃園市龜山區的海軍陸戰隊六六旅工兵連，今年發生下屬對上級長官施暴案；張姓上兵入伍服役4年多，因不滿中尉排長，竟動手施暴，還脫口恐嚇要「要弄死你」；此案，張男遭依法送辦，也因案退伍，法院考量他認罪，坦承犯行，達成和解並賠償，審理後，判處3個月有期徒刑，得易科罰金，緩刑2年，可上訴。

判決指出，張姓工兵，隸屬海軍陸戰隊六六旅工兵連，位階上兵，今年3月30日下午6時許，在桃園市龜山區營區，不滿中尉排長，竟動手把人推摔在地，並以前臂勒扣對方頸部，還恫稱「有本事就不要出大門」、「要弄死你」。

廣告 廣告

張男犯後，被移送憲兵隊偵辦，他也因案退伍。檢方認為，他涉犯陸海空軍刑法第49條第3項前段之對上官施強暴恐嚇罪，並審酌他已入伍服役已4年有餘，對糾正上官施以暴行，法紀觀念淡薄，且對部隊之管理紀律造成危害，請予從重量刑。

法官認為，張男為現役軍人，只因細故，勒扣上級長官頸部及出言恐嚇，對軍隊紀律及軍中倫常產生不良影響，考量犯後坦承犯行，無前科，達成調解並賠償，尚有悔意，受此偵審程序及科刑教訓，當能知所警惕而無再犯之虞。

法院審理後，將張男依陸海空軍刑法第四十九條第三項前段之對上官施強暴罪，判處3個月有期徒刑，得易科罰金，緩刑2年，可上訴。

更多三立新聞網報導

時速97km猛撞…害行人魂斷斑馬線！他「酒測超標3倍」害命判5年原因曝

媽媽攜3子離奇陳屍家中！又傳男租客遭刺死…兩命案5死牽扯1詭異關聯

尷尬畫面曝！日寫真女星擁近20萬粉絲辦握手會「0人到場」她回應超勵志

最尷尬一幕！廁所上一半遇地震「屁股外露」急逃…他苦笑：真的連滾帶爬

