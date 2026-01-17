海陸中士投共案外案「查到中天記者林宸佑」 檢方：涉買通現役軍人提供報酬

橋頭地檢署偵辦國安案件，認定包含中天新聞記者林宸佑與5名現、退役軍人涉嫌觸犯國家安全法等罪嫌，稍早將涉案6人遭羈押禁見。（翻攝自林宸佑臉書）

橋頭地檢署偵辦國安案件，昨（16日）發動搜索行動，認定包含中天新聞記者林宸佑與5名現、退役軍人涉嫌觸犯國家安全法等罪嫌，稍早將涉案6人遭羈押禁見。據了解，林宸佑會被查到是因檢方從中士案，一路往上追查牽扯出來的延伸案。

橋頭地檢署指出，記者林宸佑被查出以數千元至數萬元不等金額，向現役軍人提供報酬，再由這些軍人將軍事相關資料轉交中國人士，涉嫌國安法、貪污治罪條例及刑法洩密罪，因有串供及滅證之虞，今（17日）被橋頭地院裁准收押禁見。

橋頭地院表示，另外據《中央社》報導，案件源於先前偵辦海軍陸戰隊陳姓中士拍攝手持五星旗投共影片，並將影片傳送中國人士換取20萬元報酬，該中士後續更涉嫌出售軍方機密資料遭起訴，檢方進一步擴大溯源偵辦時，再發現其他涉案對象，因此昨展開新一波搜索行動，而林宸佑涉案則由陳姓中士案向上追查後，查出的第四波偵辦行動。

檢方表示，目前累計已有10餘名軍人遭收押，至於前案中陳姓中士獲取的高額報酬，並非由林宸佑提供，相關案情持續追查中。

